«Окровавленные майки с надписью СОБР я уже видел» 1 8.09.2022, 8:51

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Алексей Арестович

В «котел» могут попасть 20 тысяч человек изюмской группировки РФ.

Вооруженные Силы Украины, скорее всего, постепенно возвращаются к границам Луганской области. На фоне событий в Харьковской области уже есть основания полагать, что оккупанты могут попасть в так называемый «котел». В окружении могут оказаться до 20 тысяч российских военных.

Об этом в эфире с Марком Фейгиным рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Мы не произносим это название, у нас тишина. Но мы можем говорить о том, что говорят российские пропагандисты», - заявил он, комментируя ситуацию в Балаклее.

По словам Арестовича, оккупанты уже паникуют. Они сообщают, что в Харьковской области начались «страшные» бои, россияне уже попали в окружение, а ВСУ прошли очень далеко и даже перерезали важную трассу.

Оккупанты сообщают, что под Балаклеей у них остались военные, но с ними «почему-то пропала связь». По словам Арестовича, он прекрасно понимает, почему и в каких случаях с российскими военными может пропадать связь.

«Но майки окровавленные с надписью СОБР я уже видел», - добавил советник ОП, комментируя заявления пропагандистов РФ о том, что самарский и башкирский СОБР в Балаклее попали в окружение.

Конечно, РФ не раскрывает реальное количество своих потерь, однако уже понятно, что россиянам крайне тяжело, считает Арестович. У пропагандистов даже изменились формулировки, они уже пишут «чем бы не кончилась эта битва», а это значит, что они готовятся к поражению. Помимо этого, оккупанты уже говорят, что ВСУ наступали со стороны Изюма и взяли село Довгенькое.

«Страшные вещи рисуют. Чуть ли не попадание изюмской группировки в окружение, со всеми штабами и прочим-прочим... Они кричат, что очень плохо все», - отметил Арестович.

По его мнению, если ВСУ дойдут до Купянска, то оккупанты потеряют снабжение с еще одного направления. Сами же россияне уже намекают, что поддержки со стороны Купянска у них нет. В принципе, все вражеское снабжение на Изюмском направлении может скоро прекратиться, считает Арестович.

«Это значит, что ВСУ возвращаются на границы Луганской области... В идеальном варианте, это будет окружение изюмской группировки, как говорят российские пропагандисты, «котел»... Туда могут попасть тысяч до 20 российских военных, от 10 до 20 тысяч», - отметил советник ОП.

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