Белорус случайно перевел деньги не на ту карту — а дальше произошло удивительное 32 8.09.2022, 9:11

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Похоже, это первый в Беларуси случай.

Год назад Юрий по невнимательности ввел не те данные банковской карты, и средства ушли в неизвестность, а потом парень столкнулся с поговоркой «Без бумажки ты букашка». По словам представителей банка, человек, на которого свалились неожиданные деньги, не стал возвращать их Юрию, а без согласия получателя сделать это невозможно. Милиция не увидела в этом никакого нарушения, а юристы лишь разводили руками: таковы законы, проще смириться. Но белорус из принципа пошел в суд, и тот в итоге обязал ответчика вернуть деньги.

Сайт onliner.by рассказал точку зрения ответчика и даем почти пошаговую инструкцию для тех, кто оказался в подобной ситуации и хочет вернуть свои средства.

Что делать, если вы перевели деньги не туда?

В этой ситуации есть две главные сложности: узнать, у кого теперь ваши деньги, и получить согласие получателя на возврат. Сложившаяся практика такова: если человек сам перевел деньги (хоть и ошибся реквизитами), то получатель ни в чем не виноват и возвращать ничего не должен. Долгое время все это делало бесперспективной даже саму мысль о возврате своих денег. Но теперь у нас есть прецедент, который дал просвет в правовом тупике.

— История подошла к концу. На возврат денег я потратил год и два месяца. Стоило ли потраченное время того, чтобы вернуть 90 рублей? Определенно да. И я хочу показать алгоритм действий людям, которые попали в такую же ситуацию, потому что все не безнадежно, — говорит Юрий.

— На протяжении всего дела я слышал, что это первый подобный иск в Беларуси: до этого никто не обращался в суд, так как закон заведомо не на стороне истца. Надеюсь, благодаря моей истории другие белорусы смогут вернуть деньги (но лучше будьте внимательными при переводе денег, чтобы потом не мучиться). И еще я хочу обратиться к чиновникам: эта история показала, как много кабинетов нужно пройти и сколько времени госслужащих потратить, чтобы элементарно вернуть свои деньги. Может, пора признать проблему и что-то сделать?

Этап 1. Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела

Парень остался совершенно недоволен советами юристов и решил пойти другим путем — обратился в прокуратуру, чтобы обжаловать отказ милиции в возбуждении уголовного дела.

— Я распечатал статью с Onlíner и прямо с ней пошел к помощнику прокурора. Тот сначала постоянно твердил формулировку «Нет состава преступления», но я приводил примеры, как кассиры в банках ошибочно выдают людям деньги — и на ни в чем не виновных клиентов сразу же возбуждают уголовное дело. После беседы он сдался и посоветовал мне написать жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Читатель решил обратиться за помощью в составлении жалобы к адвокату, чтобы не терять времени зря.

— Я просто нашел в поисковике контакты адвокатов и рандомно написал нескольким. Выбрал женщину, которую заинтересовало дело и которая понравилась своим человечным отношением. Хотя на составление жалобы у нее был не самый низкий прайс, дальше она во всем помогала мне бесплатно, так как ей самой было интересно, чем это все закончится, — рассказывает Юрий.

Спустя примерно месяц пришел неожиданный ответ из прокуратуры: провести проверку действий милиции, так как со стороны получившего перевод все же действительно похож на присвоение (хищение) денежных средств.

Этап 2. Иск в суд о возврате присвоенных денежных средств

Ф. И. О. и адрес ответчика Юрий узнал у участкового, а значит, появилась возможность обратиться в суд с иском.

— Участковый советовал написать иск самому, но хорошо, что я его не послушал и обратился к адвокату. С учетом того, что банк ранее сообщил мне, что ответчик отказался возвращать полученные деньги добровольно, я решил подать иск не только на сумму перевода, но еще и на возмещение затрат на адвоката, судебную пошлину и пользование чужими денежными средствами.

Этап 3. Обращение в банк

По словам Юрия, спустя некоторое время ему позвонили из суда и попросили предоставить документ, подтверждающий, что «Беларусбанк» действительно уведомил ответчика об ошибочном переводе.

— Я сообщил, что у меня есть только документ из своего банка — ВТБ, но суд требовал документ о том, что ответчик получил письмо от «Беларусбанка». Я возмутился: «Разве это мое дело? Суд и сам может обратиться за доказательствами к банку!» На что мне дали понять: если я хочу выиграть суд, то достать этот документ — в моих интересах.

По совету консультанта из «Беларусбанка» Юрий обратился в филиал банка рядом с ответчиком в городе Береза — именно он и должен был просить получателя денег вернуть их.

— После долгого телефонного разговора с еще одним консультантом банка тот сообщил, что сам позвонит в суд и попробует разобраться в ситуации. Спустя полчаса мне позвонили и сообщили, что сами решили вопрос с судом. Для меня это было удивительно: похоже, чем дальше от Минска, тем люди добрее, — смеется Юрий.

Через несколько дней после заседания Юрию позвонил ответчик и рассказал, что о поступлении на его счет денег он узнал только из повестки в суд.

— Не знаю, кто дал ему мой номер и что насчет защиты персональных данных, но как есть. Мужчина сказал мне, что его никто ранее не уведомлял, потому он согласен возместить мне только 90 рублей, но не судебные расходы. Я, конечно, могу его понять и поверить, что он действительно мог не получить письмо от банка. Но за этот год я прошел длинный путь и доведу дело до конца. Если он не знал про письмо, пусть докажет это, — говорит Юрий.

Этап 4. Уточнение исковых требований

Спустя неделю ответчик перевел Юрию почтой 90 рублей, а компенсировать другие расходы отказался. Вместе с адвокатом Юрий уточнил иск, а все документы отправил в суд по месту регистрации ответчика, почтой с описью вложений — «чтобы наверняка ничего не потерялось».

Для того, чтобы суд города Березы рассмотрел иск без участия истца, Юрий также написал отдельное заявление.

Из решения суда следует, что «Беларусбанк» письменно уведомил своего клиента из Березы о том, что тот получил чужие деньги по ошибке. Но мужчина ничего с этим не сделал.

В итоге суд решил, что ответчик должен вернуть не только 90 рублей долга, но и судебные издержки с упущенной выгодой — всего 272 рубля.

Этап 5. Исполнительное производство и жалоба ответчика

Понимая, что добровольно ответчик возвращать деньги не намерен, Юрий написал заявление в суд с просьбой предоставить исполнительный лист. С этим документом он затем обратился в отдел принудительного исполнения по месту своей регистрации и написал заявление по предоставленному там образцу. Через пять дней пришло письмо о возбуждении исполнительного производства.

— В порядке исполнения мне успели вернуть 14 рублей, после чего ответчик обратился в суд с требованием отменить решение суда, так как он не получал уведомление. После этого решение суда было отменено, и состоялось еще два судебных заседания. Там выяснилось, что «Беларусбанк» уведомил ответчика об ошибочном переводе обычным письмом, которого он (по его словам) не получил. Согласно решению суда, ответчика обязали компенсировать мне не 272 рубля, а 172. Почему судья урезала юридические услуги, мне непонятно. Но в этой истории деньги изначально не были главной причиной, — комментирует Юрий.

Ответчик: «Я не вор и ничего не украл, потому намерен дальше отстаивать свою правоту»

Мы связались с ответчиком, чтобы узнать его точку зрения относительно данного конфликта. Мужчина рассказал, что даже не помнит, когда ему пришли эти злополучные 90 рублей. Он работает ремесленником и получает много платежей, некоторые приходят спустя пару дней после оплаты.

— Я узнал об этих 90 рублях, только когда мне пришла повестка в суд, — утверждает он. — Никакого уведомления от банка я не получал: я сам живу в другом городе, а по месту регистрации в Березе письма приходят моим детям. После получения повестки я приехал и поднял на уши семью, но никто это уведомление не получал. На всякий случай перерыли весь дом — и ничего не нашли, а дети часто смотрят почту, так как туда приходят уведомления о доставке с AliExpress. Значит, ничего не приходило. Да и не банк виноват в том, что Юрий неправильно перевел деньги.

Ответчик подал апелляцию на решение суда, так как продолжает настаивать на том, что не получал никакого письма из банка и не присваивал чужих денег. Он вернул Юрию ошибочный платеж, но возмещать судебные расходы не собирается.

— Врачи сказали, что у меня нервный срыв, я пять дней не могу приступить к работе, настолько меня все это подкосило. Из-за чьей-то ошибки я проснулся должником и преступником! Я считаю, что во всем виноват не банк, а Юрий, который неверно перевел деньги, а потом выставил виноватым меня. Ведь он знал мои данные и мог позвонить мне и все объяснить, я бы вернул эти 90 рублей. Но он не захотел со мной связаться, а пошел судиться из принципа. Когда я получил его реквизиты из письма, то сразу перевел ему 90 рублей и позвонил с предложением договориться без суда. Он не захотел. Ну так у меня тоже есть принципы: я не вор и ничего не украл, потому три раза уже ходил на судебные заседания (в отличие от истца) и намерен дальше отстаивать свою правоту, — подытоживает мужчина.

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