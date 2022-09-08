ВСУ нанесли мощный удар по базам оккупантов на Запорожье 8.09.2022, 9:17

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Утренняя сводка украинского Генштаба.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток установить полный контроль над территорией всей Донецкой области. Также захватчики пытаются удержать занятые районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Для этого враг ведет постоянную разведку с помощью беспилотников и пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск. За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 сентября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

На Северском направлении оккупанты вели огонь из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запселье Сумской области.

На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Дементиевка, Борщева, Великие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Перемога.

На Славянском направлении противник вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье.

На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии захватчики вели огонь в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка.

На Бахмутском направлении было огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка.

На Авдеевском направлении российские войска вели огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опытное, Водяное и Первомайское.

На Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии войска РФ обстреливали в районе Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.

На Запорожском направлении враг вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

Вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого влияния по сосредоточению личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия «Украина» в селе Сладководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши воины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника. В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.

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