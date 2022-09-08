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ВСУ нанесли мощный удар по базам оккупантов на Запорожье

  • 8.09.2022, 9:17
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ВСУ нанесли мощный удар по базам оккупантов на Запорожье

Утренняя сводка украинского Генштаба.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток установить полный контроль над территорией всей Донецкой области. Также захватчики пытаются удержать занятые районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Для этого враг ведет постоянную разведку с помощью беспилотников и пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск. За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 сентября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

На Северском направлении оккупанты вели огонь из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запселье Сумской области.

На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Дементиевка, Борщева, Великие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Перемога.

На Славянском направлении противник вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье.

На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии захватчики вели огонь в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка.

На Бахмутском направлении было огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка.

На Авдеевском направлении российские войска вели огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опытное, Водяное и Первомайское.

На Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии войска РФ обстреливали в районе Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.

На Запорожском направлении враг вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

Вражеские войска продолжают нести потери. В результате огневого влияния по сосредоточению личного состава и военной техники противника, которые находились на территории аграрного предприятия «Украина» в селе Сладководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши воины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника. В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.

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