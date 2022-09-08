Паника начинается: что Путин уготовил Шойгу из-за провала под Херсоном 11 Иван Яковина, «Новое время»

8.09.2022, 9:30

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В Москве начались серьезные разговоры об отставках среди силовиков.

Украина сейчас действует хитростью, не силой. Грубой силы маловато, не будем это отрицать. Танков, артиллерии очень не хватает. Поэтому приходится вот так вот изобретательно действовать, совершать неочевидные ходы и пути.

Но это, кстати, и дает свои плоды. Ведь Россия привыкла сражаться армия на армию, лоб в лоб сшиблись, и Россия за счет большего количества и железа обычно побеждала. Но когда удары достаются с разных направлений, ночью, днем, непонятно как, отсекают от еды, топлива, от всего, — вот тогда Россия чувствует себя супер неуверенно, начинает терять инициативу, тормозить.

В общем, это плохо отражается не только на чисто военном состоянии российских войск, но и на боевом духе. Если послушать перехваты российских военных, которые распространяет украинская разведка, там большие проблемы с боевым духом. Если вещи называть своими именами — нет никакого боевого духа. Россияне просто бросают все и убегают. Вот, например, с правого берега Херсонской области все пытаются смыться потому, что понимают: никаких нормальных перспектив удержать этот плацдарм не остается. Ну, как ты его удержишь, если тебя, по сути дела, бросили без топлива, боеприпасов и без мостов, по которым можно было бы отойти.

Этим солдатам говорят: да вы сражайтесь, мы мосты защитим, а если украинцы что-то повредят, отремонтируем, и, если уж совсем плохо пойдут дела, вы сможете спокойно себе эвакуироваться. Но сейчас солдаты-то видят, что все мосты за их спинами уничтожены, им страшно, они понимают, что родина их бросит и еще плюнет, скажет, что они сами виноваты.

Паника начинается. Никакого плана у российского командования нет. Пророссийские телеграмм-каналы просто ревут, скрежещут зубами и кричат, требуя объявить им, какой вообще существует план спасения (читай, продолжения оккупации) Херсонской области, есть ли он у РФ, они не понимают, а дальше-то что? В каком направлении ситуация дальше движется? Что вы вообще планируете себе, — задают они вопросы генералам, сидящим в Москве. А в ответ им — гробовое молчание.

Понимают, что родина их бросит, еще и плюнет, скажет, что сами виноваты

6 сентября было интересно: Шойгу, Герасимов и Путин поехали на Дальний Восток. Приняли участие в учениях Восток-2022. Было даже видео опубликовано, где они все втроем сидят с кислейшими физиономиями, не просто не разговаривают, даже не смотрят друг на друга. Понимают, что что-то у них совсем все плохо идет, из рук валится, мрачнее тучи сидят, ничего у них не получается, и я думаю, уже и не получится.

Поэтому, нечего им ответить своим солдатам, сидящим в окопах правобережья Херсонской области. Они не знают, как будут вытаскивать этих солдат оттуда, и не знают, какой у них дальше план. Нет у них никакого плана. В принципе, у Путина был единственный план на всю эту войну — за три дня захватить Киев, а потом все само собой должно было взять и сделаться.

У ватников реально траур, смешанный с паникой. Они кричат, вопят, не понимают, что происходит. Они, когда нападали на Украину, то в страшнейшем сне не могли себе представить, что Украина не просто будет оказывать сопротивление, а начнет еще и отбивать свои территории у самой России. Для них это было абсолютно исключено. Это не может быть, потому, что не может быть никогда. Но вот оно, бах, случилось. Очень забавно, поэтому, читать их всякие чатики в группах. Поинтересуйтесь, посмейтесь, если вам самим это может быть интересно.

В Москве пошли очень серьезные разговоры об отставках среди силовиков. Говорят, что Шойгу уйдет, вместо него на пост министра обороны придет нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов. На место Золотова говорили, что даже Рамзан Кадыров придет, но сейчас, вроде, с Кадыровым все отыграли назад. Но Шойгу собираются менять абсолютно точно.

Я уверен, глядя на физиономии Шойгу и Герасимова на вышеупомянутом видео, что он им дал понять. Мол, если вы теряете Херсонскую область и сам Херсон, то оба лишаетесь не только должностей, скорее всего, придется мне вас и расстрелять или уж точно посадить за растраты, потери, найду за что, короче говоря.

А Шойгу с Герасимовым воровали, как не у себя. Например, у Шойгу под Москвой огромный особняк с огромной территорией. И там насыпан курган, а на кургане особым образом расставлены камни. Это — шаманский вариант с какими-то там бубнами и всеми делами. Что-то это ему пока на фронтах не помогает. Но построить-то он себе такое построил. Вот это, я думаю, у него конфискуют в случае того, если он не сможет помешать освобождению Херсона украинской армией.

Иван Яковина, «Новое время»

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