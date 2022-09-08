«Я за шампунем шел, пацаны»: украинцы взяли в плен мобилизованного из Алчевска 11 8.09.2022, 9:37

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Оккупанта захватили во время контрнаступления в Харьковской области.

На Харьковском направлении ВСУ весьма активно пополняют обменный фонд в ходе своего контрнаступления.

Среди прочих, попался украинским бойцам мобилизованный из оккупированного Алчевска.

Видео пленения «ЛНРовца», снятое ВСУ, доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Снимал операцию на видео боец ВСУ из ныне оккупированного Луганска. Он обратился к пленнику: «Землячек, привет! (...) Повезло тебе, будешь жить».

В ответ коллаборант начал рассказывать, что был принудительно мобилизован в российскую армию. Никакого военного опыта у него ранее не было.

«Я за шампунем шел, ребята, у меня даже военного билета нет», - сообщил «мобик».

При этом молодой человек заикался. Есть подозрения, что он мог быть непригоден к военной службе по медицинским показаниям. Однако россиян этот факт, очевидно, не смутил.

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