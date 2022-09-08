Ученые объяснили, как правильно принимать таблетки 2 8.09.2022, 9:43

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Большинство людей этого не знают.

Согласно новому исследованию ученых, осанка и положение тела при приеме таблетки могут оказать заметное влияние на скорость растворения лекарства и на то, когда вы почувствуете эффект.

Об этом пишет focus.ua.

Как рассказал ученый Раджат Миттал из Университета Джона Хопкинса, исследование показало, что самый эффективный способ приема таблеток — лечь на правый бок. Скорость рассасывания в таком положении примерно в 2,3 раза быстрее, чем в вертикальном или лежа на спине. В среднем таблетка растворяется в положении на правом боку за 10 минут.

Как показало исследование, такое положение направляет таблетку прямо в самую глубокую часть желудка, называемую антральным отделом. Большинство таблеток не начинают действовать, пока не попадут в кишечник. Чем быстрее растворится таблетка, тем быстрее она будет выброшена в двенадцатиперстную кишку, первую часть тонкой кишки. По словам исследователей, осанка и положение тела помогают этому процессу благодаря гравитации и естественной асимметрии желудка.

Вторым по эффективности положение — вертикальное, сидя или стоя, с 23-минутным временем растворения, а лежание на спине занимает третье место.

Исследование также показывает, что лежание на левом боку — самый неэффективный способ всасывания таблетки в организм. Рассасывание таблетки в такой позе может занять до 100 минут. Тем не менее, для некоторых немедленное действие лекарства не является приоритетом.

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