Юрий Бутусов: Войска РФ ждет разгром под Изюмом 8.09.2022, 9:47

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Украинская армия нанесла четыре важных удара.

Российские прокремлевские издания резко изменили риторику на фоне контрнаступлений Вооруженных сил Украины. Если несколько дней назад пропагандисты утверждали, что поводов для паники нет, то после успехов Сил обороны на Харьковщине предполагают, что войска РФ ждет разгром под Изюмом.

На это обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов. В Facebook он описал Балаклейскую наступательную операцию ВСУ по мнению российских медиа.

Так, пропагандистское издание Readovka с миллионом подписчиков в Telegram, которое активно пропагандирует агрессию против Украины, опубликовало карту наступательной операции ВСУ. На ней показано, что украинские войска 6 сентября нанесли одновременно четыре удара по оккупантах.

«Еще два дня назад все российские пропагандисты репостили «никакой паники нет». А тут на третий день резкая смена повестки и, если российские военные доверяют своим медиа, то они уже не спали, должны собирать вещи, спасаться. Я не знаю, может это у них такая операция по запугиванию самих себя, может башни Кремля друг с другом воюют с помощью ИПСО (информационно-психологическая операция), ведь "спецоперация идет по плану», – отметил Бутусов.

Он подчеркнул, что ему пока трудно поверить в такие панические новости от врага. Но судя по опубликованной карте, у российского диктатора Владимира Путина и главных сил Западного военного округа ВС РФ, сосредоточенных в районе Изюма, "очень плохой план". Далее журналист назвал удары, на которые обратили внимание росСМИ, и выложил свои предположения относительно них.

Удар №1: исходным районом сосредоточения украинских войск россияне нарисовали село Пришиб. Бутусов пишет, что украинские войска, судя по карте, прорвали оборону российской армии в районе Пришиба, освободили важный узел дорог Волохов Яр, Семеновку и спустя два дня подошли к селу Шевченково.

«Для предупреждения контратаки российских войск из района Изюма, украинские войска, по российским данным, вышли в район села Бригадировка. Этот удар угрожает более глубоким охватом группировке в Балаклее, поскольку от Бригадировки удобная трасса идет прямо на село Веселое, что означает быструю возможность освобождения украинцами Изюма», – пишет журналист.

Удар №2: лобовая атака из района Чкаловский на Шевченково. Его он назвал вспомогательным, который сковал оборону Шевченково и не позволил врагу организованно отступить к самому городу.

Удар №3: из района Пришиба севернее Балаклеи.

«По данным врага, украинские войска ударом севернее Балаклеи освободили Вербовку, Яковлевку и заняли северную окраину Балаклеи, где расположен бывший арсенал ВСУ. Там большое количество надежных бункеров, которые могут укрыть значительное число войск от обстрелов. Если это так, то значит, как пишут многие российские источники, это по сути означает оперативное окружение Балаклеи, и угрожает полным окружением города», – считает Бутусов.

Удар №4: из района Байрак и Гусаровки на Новую Гусаровку и южную окраину Балаклеи.

«Судя по российским данным, наши войска вышли к трассе Балаклея – Савинцы, а это означает, что как минимум появляется возможность огневого контроля единственной магистрали снабжения войск РФ», – подчеркнул журналист.

По его мнению, если указанная российская карта, которая тиражируется по всем росмедиа, отображает реальную обстановку, то украинские воины показали потрясающую выносливость и боеспособность, поскольку силами нашей пехоты была прорвана оборона врага, который во много раз превосходит в танках, артиллерии, авиации, боеприпасах.

В результате внезапного глубокого прорыва ВСУ оккупанты несут огромные потери. Только на фото и видео, попавшим в интернет за 7 сентября уже зафиксировано более 40 российских военных, которые были полностью деморализованы и сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Вместе с тем, убежден Бутусов, пока нет оснований для чрезмерных восторгов.

«Мы не знаем, правдива ли эта карта, или россияне сами по какой-то причине преувеличивают масштабы своего поражения, возможно – чтобы оправдать свое желание совершить очередной «жест доброй воли». В районе Изюма Западный военный округ сосредоточил целую общевойсковую армию, спешно перебрасывает резервы из-под Харькова, с Донбасса, поскольку ситуация для российской армии сложилась по-настоящему критическая», – отметил журналист, добавив: если судить по тому, что нарисовала сама российская пропаганда, войска РФ под Изюмом ожидает разгром.

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