Техосмотр по-новому: какие изменения ждут белорусов 5 8.09.2022, 9:55

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Некоторые станции диагностики уже подняли цены.

С 22 сентября вступают в силу поправки в закон «О дорожном движении». Технический осмотр станет осуществляться на договорной основе. Форму типового договора установит правительство.

Также власти решили ввести автоматизированную базу данных учета результатов прохождения ТО, чтобы видеть онлайн, кто прошел его, а кто нет.

Кроме того, в соответствии с поручением Министерства транспорта и коммуникаций будет учитываться соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

— В связи с этим разработан новый технологический процесс и программное обеспечение, — рассказал газете «Наш Край» инженер филиала унитарного предприятия «Белтехосмотр» Брестской области Павел Папкович.

Некоторые станции диагностики Беларуси уже подняли цены. На отдельных из них легковушка сможет пройти ТО не за 30 рублей, а за 35–40 руб.

— До посещения диагностической станции необходимо проверить состояние стекол — на них не должно быть повреждений, пленочных покрытий, корректную работу светотехники, звукового сигнала, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Необходимо, чтобы техжидкости (тормозная, антифриз, масло в двигателе, «омывайка») находились в пределах допустимых значений, — рекомендует Павел Папкович. — Взять все необходимые документы, произвести оплату.

Осенью в Беларуси Госавтоинспекция совместно с «Белтехосмотром» традиционно проведут декаду «Техосмотр», в ходе которой будут выявлять авто без разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

За непройденный ТО предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3 базовых величин (96 рублей), в случае повторности в течение года штраф может составить 5 базовых величин.

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