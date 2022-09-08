Российские военные ударили своей же ракетой по электростанции в Белгороде 9 8.09.2022, 10:00

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Часть города осталась без света.

В городе Белгород на территории России взорвалась электроподстанция, в результате чего несколько районов города оказались в полной темноте. Выяснилось, что в подстанцию попала ракета, выпущенная российскими военными в сторону Украины, пишет obozrevatel.com.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Они же распространяют видео с места происшествия. Представители местных властей ситуацию пока не комментируют.

«Во многих районах Белгорода сейчас нет света. Очевидцы сообщают, что перед полным выключением света они видели вспышку в небе. … А вот и причина перебоев со светом –произошел взрыв на подстанции», – пишет Telegram-канал «Курский бомондъ».

«Загорелась подстанция на Князя Трубецкого. Встал к окну из-за частых синих вспышек в небе. Горело минуту после чего все успокоилось и было видно, как приехали пожарные», – приводит слова читателя Telegram-каналы «Жесть Белгород».

«Сейчас наблюдал момент: освещалось небо, ракета походу не взлетела, вспышка на горизонте, осветило небо и через 20 секунд характерный звук. В других пабликах сообщают, что вспышка была перед выключением света», – пишет Telegram-канал «Белгородский осведомитель».

Напомним, что стихийная «бавовна» происходит в Белгороде с переменной регулярностью с начала июля. Местное население встревожено, пытается покинуть город и требует объяснений от властей региона и федерального уровня.

Российские военные продолжают настаивать на том, что многочисленные взрывы в Белгороде происходят вследствие жары и курения в неположенном месте. Минобороны Украины иронично потроллили подобные объяснения.

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