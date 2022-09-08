Российские С-300 взрываются возле Балаклеи: сильное видео

Российские С-300 взрываются возле Балаклеи: сильное видео5
- 8.09.2022, 10:10
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Кадры ударов по врагу опубликовало Минобороны Украины.
Недалеко от Балаклеи Вооруженные Силы нанесли мощный удар по российским комплексам С-300. Вскоре запись этого момента была обнародована в Twitter Минобороны Украины.
В сообщении напомнили оккупантам, что «не нужно паниковать».
russian S-300s are blowing up near Balaklia, Kharkiv region. But there is no need to panic… as they say. pic.twitter.com/XeLltImGTs— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022
Обнародованное видео вероятнее всего сделали беспилотником. На нем видно, что российские ракетные комплексы стояли на дороге в лесистой местности. Однако вскоре в них прицельно попал снаряд.
Буквально через несколько секунд боезапас машин детонировал. Пока неизвестно, сколько оккупантов удалось там ликвидировать. Однако взрыв был настолько сильным, что шансов выжить у экипажа было немного.
«Российские С-300 взрываются у Балаклеи Харьковской области. Но не стоит паниковать… как говорится», – отметили в Минобороны.