Как получить разрешение на перепланировку жилья после отмены платы за него 8.09.2022, 10:14

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Несколько важных нюансов.

По новому указу Лукашенко собственникам квартир больше не надо платить за разрешение на перепланировку жилого помещения, а также за согласование самовольного переустройства. В ЖРЭО Московского района Минска объяснили , как получить эти документы после новшеств.

От собственников жилья потребуется обращение в службу «Одно окно» администрации своего района с техпаспортом и свидетельством о госрегестрации жилья. Но это не все, объясняет замначальника производственного отдела ЖРЭО Московского района Минска Анастасия Павлович:

- Работы по перепланировке, которые он (собственник – Ред.) будет выполнять, [нужно] отразить их на план-схеме, которая составляется в произвольной форме, и написать заявление.

После этого квартиру посетят представители обслуживающей организации. Их задача – подписать акт техосмотра помещения. Он засвидетельствует, что квартира - в проектном состоянии.

Напомним, Лукашенко свои указом откорректировал свыше 300 административных процедур. Относительно разрешения на перепланировку жилого помещения, согласования самовольного переустройства, перевода жилья в статус нежилого помещения отказались от взимания платы.

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