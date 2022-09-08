закрыть
8 сентября 2022, четверг, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как получить разрешение на перепланировку жилья после отмены платы за него

  • 8.09.2022, 10:14
  • 1,580
Как получить разрешение на перепланировку жилья после отмены платы за него

Несколько важных нюансов.

По новому указу Лукашенко собственникам квартир больше не надо платить за разрешение на перепланировку жилого помещения, а также за согласование самовольного переустройства. В ЖРЭО Московского района Минска объяснили , как получить эти документы после новшеств.

От собственников жилья потребуется обращение в службу «Одно окно» администрации своего района с техпаспортом и свидетельством о госрегестрации жилья. Но это не все, объясняет замначальника производственного отдела ЖРЭО Московского района Минска Анастасия Павлович:

- Работы по перепланировке, которые он (собственник – Ред.) будет выполнять, [нужно] отразить их на план-схеме, которая составляется в произвольной форме, и написать заявление.

После этого квартиру посетят представители обслуживающей организации. Их задача – подписать акт техосмотра помещения. Он засвидетельствует, что квартира - в проектном состоянии.

Напомним, Лукашенко свои указом откорректировал свыше 300 административных процедур. Относительно разрешения на перепланировку жилого помещения, согласования самовольного переустройства, перевода жилья в статус нежилого помещения отказались от взимания платы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик