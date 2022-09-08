Как получить разрешение на перепланировку жилья после отмены платы за него
- 8.09.2022, 10:14
- 1,580
Несколько важных нюансов.
По новому указу Лукашенко собственникам квартир больше не надо платить за разрешение на перепланировку жилого помещения, а также за согласование самовольного переустройства. В ЖРЭО Московского района Минска объяснили , как получить эти документы после новшеств.
От собственников жилья потребуется обращение в службу «Одно окно» администрации своего района с техпаспортом и свидетельством о госрегестрации жилья. Но это не все, объясняет замначальника производственного отдела ЖРЭО Московского района Минска Анастасия Павлович:
- Работы по перепланировке, которые он (собственник – Ред.) будет выполнять, [нужно] отразить их на план-схеме, которая составляется в произвольной форме, и написать заявление.
После этого квартиру посетят представители обслуживающей организации. Их задача – подписать акт техосмотра помещения. Он засвидетельствует, что квартира - в проектном состоянии.
Напомним, Лукашенко свои указом откорректировал свыше 300 административных процедур. Относительно разрешения на перепланировку жилого помещения, согласования самовольного переустройства, перевода жилья в статус нежилого помещения отказались от взимания платы.