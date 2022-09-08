Минсельхозпрод Беларуси повысил экспортную цену на говядину 8.09.2022, 10:22

Для рынков вне СНГ минимальный порог остался прежним.

Минсельхозпрод Беларуси с 8 сентября немного повысил цену на экспортируемую говядину, но для рынков вне СНГ минимальный порог остался прежним, пишет OL.

Охлажденная и замороженная говядина при поставках в Россию, страны ЕАЭС, СНГ, Грузию и Азербайджан теперь стоит немного больше — $4–4,2 за килограмм для всех перечисленных рынков. А вне СНГ, как и было, — по $3,9–4,35/кг.

Не изменились предельные цены и на молоко и сливки сгущенные или в твердом виде — в границах $3–4,5/кг. Пороговая цена на сливочное масло, как и прежде, составляет $5,65–6,5/кг. Для экспортной цены на сыры установлены значения $4,67–5,94/кг (по этой позиции для российского рынка и ЕАЭС установлены самые высокие экспортные цены).

В прошлый раз предельные минимальные цены на продовольствие Минсельхозпрод устанавливал 26 августа постановлением № 87. Тогда они были снижены почти для всех рынков по сравнению с установленными 20 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».