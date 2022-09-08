Было 50 росгвардейцев: партизаны взорвали казарму оккупантов в Мелитополе 3 8.09.2022, 10:27

5,634

Оккупанты обустроили базу в местной школе.

В Мелитополе, который захватили российские оккупанты, произошли взрывы. Мощные удары прогремели в районе местной школы №14, которую армия РФ превратила в казарму. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

По предварительным данным, российскую базу взорвали украинские партизаны. Издание сообщает, что на момент взрыва внутри помещения находилось около 50 бойцов Росгвардии.

Также отмечается, что в школе оккупанты обустроили «избирательный участок», где готовились к проведению так называемого «референдума».

«Школу оккупанты превратили в казарму для Росгвардии (50 человек личного состава) и избирательный участок для проведения псевдореферендума. Есть информация, что туда завезли 3 автобуса агитационного материала. Подробности уточняются», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».