Украинские десантники устроили засаду на авто оккупантов в Херсонской области 2 8.09.2022, 10:39

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Часть захватчиков ликвидировали, остальных взяли в плен.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают освобождать родную землю от врага. Так, на Херсонском направлении защитники устроили засаду на автомобиль оккупантов.

В результате захватчики были ликвидированы, а выжившие – взяты в плен.

Соответствующее видео было обнародовано в официальном Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«Бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады устроили засаду: на автомобиль русни. Херсонщина», – говорится в публикации.

Судя по видео, взятый в плен оккупант оказался из числа мобилизованных в так называемой «ЛНР».

В разговоре с нашим военным он признался, что приехал из оккупированного Алчевска. Пленный попытался оправдаться за участие в войне против Украины, заявив, что у него даже нет военного билета.

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