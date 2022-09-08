Украинские десантники устроили засаду на авто оккупантов в Херсонской области

Украинские десантники устроили засаду на авто оккупантов в Херсонской области2
- 8.09.2022, 10:39
- 3,672
Часть захватчиков ликвидировали, остальных взяли в плен.
Воины Вооруженных сил Украины продолжают освобождать родную землю от врага. Так, на Херсонском направлении защитники устроили засаду на автомобиль оккупантов.
В результате захватчики были ликвидированы, а выжившие – взяты в плен.
Соответствующее видео было обнародовано в официальном Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
«Бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады устроили засаду: на автомобиль русни. Херсонщина», – говорится в публикации.
Судя по видео, взятый в плен оккупант оказался из числа мобилизованных в так называемой «ЛНР».
В разговоре с нашим военным он признался, что приехал из оккупированного Алчевска. Пленный попытался оправдаться за участие в войне против Украины, заявив, что у него даже нет военного билета.