В Польше легально работают 400 тысяч военных мигрантов из Украины 1 8.09.2022, 10:46

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Они улучшают показатели роста ВВП и экономическое развитие страны.

Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер заявил в эфире «Польского Радио», что в Польше легально работают 400 тысяч военных мигрантов из Украины.

Уполномоченный польского правительства по делам военных беженцев из Украины уточнил, что из 1 миллиона 300 тысяч украинцев, которые останутся в Польше дольше, 550 тысяч трудоспособного возраста, а 400 тысяч из этой группы, то есть 75%, легально трудоустроены и платят налоги: «Это группа людей, которая работает на польскую экономику. Я добавлю, что эти дополнительные 400 тысяч человек, которые в последние месяцы работают в Польше, не отобрали работу у поляков. Они восполнили наш рынок труда и дополнительно работают на наш ВВП и наше экономическое развитие».

Павел Шефернакер сообщил, что в течение полугода с начала полномасштабного вторжения России в Украину польско-украинскую границу пересекли около 6 миллионов человек, учитывая малое приграничное движение. Из них около 2,5 миллионов человек бежали от войны на более длительный период, а половина из них осталась в Польше.

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