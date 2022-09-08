У Путина отнялся язык

У Путина отнялся язык8
- Юрий Бутусов
- 8.09.2022, 10:55
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После прорывов ВСУ под Херсоном и Балаклеей Кремль уже ни в чем не уверен.
Знаковое событие: Минобороны России на ежедневном брифинге никак не прокомментировало положение на фронте, ни слова не сказано о положении войск в районе Балаклеи и в Херсонской области.
Ни слова о ситуации на фронте не сказал на сегодняшней пресс-конференции и сам Путин.
Понятно, если молчит Украина – ведь враг превосходит нашу армию в боевой технике во много раз, и наши наступательные операции мы всегда проводим против превосходящих сил врага.
Но молчание «второй армии мира»? Самого Путина? Это же полная калька поведения Брежнева по Афганистану и Ельцина в Чечне, ведь раньше комментировалось все и вся, а тут замолчали.
Молчание для России – это не требования военной тайны – это непонимание реальной обстановки и отсутствие сил для влияния на ситуацию.
Путин уже ни в чем не уверен, он не знает, что будет дальше. Никакой паники нет. Никакой стратегии нет. Никакой перспективы нет.
Юрий Бутусов, «Фейсбук»