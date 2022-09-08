Новый налог в Беларуси: сколько, кто и как будет платить 8.09.2022, 11:01

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Налог на профессиональный доход введут с 2023-го года.

В редакцию «Кур’ера» поступило несколько обращений читателей с просьбой рассказать о нововведении следующего года — налоге на профессиональный доход. Сколько составит сбор, кто и как его будет платить, в каком размере — разъясняем.

Новый налог — это альтернатива уплате подоходного налога и страховых взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Ставки будут включать не только налоги, но и отчисления в Фонд соцзащиты. То есть любой самозанятый гражданин, который будет пользоваться этим режимом налогообложения, не только оплатит налоги государству, но и будет накапливать на свою будущую пенсию, на свой страховой стаж, сообщают налоговики.

Кто сможет перейти на этот налог

Налог на профессиональный доход введут с 2023 года для самозанятых, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. То есть речь про физлиц, у который есть профессиональный доход от деятельности. При этом у них нет работодателя, и они не привлекают других работников по трудовым или гражданско-правовым договорам.

«Это будет также как альтернатива для ремесленников. Кто-то захочет платить ремесленный сбор в классической сумме, кто-то имеет право перейти на уплату налога на профессиональный доход», — уточняли ранее в МНС.

Если вы продаёте товар (овощи, мёд и прочее) на ярмарке, то можно платить налог на профессиональный доход. Но если есть справка о том, что вырастили всё на собственном участке, налог за это платить не придётся.

Какие виды деятельности подпадают под новый налог

Самозанятые смогут заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещённых, уточнили в Минфине.

Виды деятельности, которыми запрещено заниматься тем, кто работает по налогу на профессиональный доход: реализация подакцизных товаров и товаров, которые подлежат маркировке; розничная торговля некоторыми товарами; деятельность, для которой нужна лицензия.

Полный список видов деятельности определит правительство до конца этого года.

Каким будет размер налога

Для тех самозанятых, кто работает с физлицами, налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определённого размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог будут взимать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Сейчас размер единого налога для физлиц, которые работают без регистрации ИП, зависит от города и вида деятельности.

Как подавать данные в налоговую

Самозанятый будет подавать данные через специальное мобильное приложение «Налог на профессиональный доход». Через него же он сможет стать на налоговый учёт, заявить о том, что осуществляет деятельность как самозанятый. В этом же приложении он будет отражать размер полученного дохода. Начисление налога будет происходить автоматически, плательщик получит в приложении сумму налога.

Налоговых деклараций плательщикам налога на профессиональный доход подавать не нужно.

Как часто надо будет уплачивать налог

Платить этот налог, как ожидается, надо будет тоже через специальное мобильное приложение. Уплата предусмотрена ежемесячно. К примеру, за деньги, которые пришли в январе, налог надо будет уплатить в феврале.

Если самозанятому придётся вернуть заказчику предварительную оплату, аванс или задаток, а с этой суммы уже уплачен налог, то нужно будет отобразить это в мобильном приложении. Переплаченный сбор налоговики учтут при последующих оплатах.

С 2023 года предпринимателей лишают льгот по уплате в ФСЗН

Предприниматели, которые ранее не платили взносы в Фонд социальной защиты (ФCЗН), будут делать это с 2023 года. 18 июля Лукашенко подписал закон о соответствующих изменениях.

Сегодня индивидуальный предприниматель платит взносы в ФСЗН за себя только тогда, когда это его единственная работа. Если при этом он ещё является наёмным работником по договору или соглашению и работодатель платит за него взносы, то предприниматель платит их по своему желанию. При этом он самостоятельно определяет сумму, из которой платит взнос.

С 2023 года ИП, как и все остальные физлица, будут обязаны платить в ФСЗН, даже если они имеют основное место работы по трудовому договору.

Смогут не платить взносы только самозанятые граждане, которые получают пенсию, имеют право на уход за ребёнком до трёх лет, получают образование в очной форме.

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