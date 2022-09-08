«Командир батальона спрятался в подвале» 8.09.2022, 11:04

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фото: reuters

Российский оккупант пожаловался на руководство и не стреляющий танк.

Военный оккупационных войск РФ пожаловался на бестолковое командование и проблемы с техникой. В его подразделении осталось только пять танков, да и то, не все их них стреляют.

Перехваченный телефонный разговор оккупанта с женой 8 сентября обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В беседе захватчик рассказал, что готовится к выезду на первую линию фронта на сутки.

Однако подразделения армии агрессора испытывают проблемы с боеготовностью.

«Сейчас вот пацаны с другой бригады подъехали, с Бурятии, которая 5-я танковая, сейчас смотрят, проверяют. Просто у нас танк перестал стрелять. Сейчас заряд – снаряд в стволе…Короче сейчас посмотрим, если не БГ (боеготовность. – Ред.), то останемся здесь, если БГ, то поедем. Но я откажусь, наверное, ехать. Потому что я как командир танка потеряюсь там. Наших танков там всего лишь 5 штук осталось», – поделился с супругой оккупант.

Он добавил, что поблизости стоит украинская артиллерия, поэтому боится, что вместе с другими захватчиками окажется под огнем ВСУ.

Командир вражеского танка также рассказал о ранении двух "коллег", которые отправились на «задание» без командира.

«Они без командира поехали, командир батальона спрятался в подвале в каком-то, пятиэтажки. Они вдвоем поехали, один – механик, второй за командира и за наводчика был, короче, и п****ц», – рассказал он.

По словам оккупанта, все его сослуживцы хотят отказаться от командира батальона, потому что он «бестолковый»:

«Он артиллерист, он не танкист, и ему плевать на личный состав. Пацанов ранило, он даже ничего не спросил про них, даже по радейке не доложил, как они, живые – не живые. Танк увидел, пригнали сегодня, я о**ел, он весь в дырках от осколков».

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