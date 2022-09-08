Политзаключенная Катерина Андреева получила письмо от лидера ДДТ Юрия Шевчука

Политзаключенная Катерина Андреева получила письмо от лидера ДДТ Юрия Шевчука5
- 8.09.2022, 11:49
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Легендарный музыкант поддержал белорусскую журналистку.
Политзаключенная журналистка Катерина Андреева в гомельском СИЗО получила весточку от лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.
Как пишет ее муж Игорь Ильяш, Катя признается в письме, что была очень тронута этим милым авторским шаржем и словами поддержки — «даже слезы на глазах выступили».
«Поддержка от наилучшего, на мой взгляд, современного русского поэта и любимого исполнителя, достойного человека и гражданина — это то, что невероятно укрепляет дух. Раскрою маленький секрет: с того момента, как я лишилась возможности слушать свой плейлист, подборка любимых песен переместилась в мою память, и на самых крутых поворотах маршрута в голове всегда играла ДДТ. Чаще всего «Свобода», «Мертвый город», «Капитан Колесников», «Это все», а после того, как меня осудили за «госизмену» на 8 с лишним лет (хотя лишние — все) — конечно же «Родина»… И огромное спасибо за антивоенную позицию. Я верю, что «Господь нас уважает».