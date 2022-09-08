У Путина случилась истерика: хвастаться нечем

У Путина случилась истерика: хвастаться нечем4
- Максим Яли
- 8.09.2022, 12:09
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Убогое зрелище.
Путин на Дальневосточном экономическом форуме в своем выступлении ни слова не сказал об Украине.
Очень показательно. Потому что хвастаться нечем.
Но когда уже модератор обратил на это внимание и начал задавать вопросы, то путлер прибегнул к обычной тактике: обвинять во всем Запад, Зеленского. Включил заезженную пластинку про «госпереворот», естественно забыв при этом упомянуть, что вел переговоры с «нелегитимным» Порошенко и подписывал с ним Минские соглашение.
Традиционно начал ссылаться на прецедент Косово, (независимость которого Украина не признает) и право России признавать созданные им же псевдгорсударства на территории Украины на оккупированных территориях на Донбассе
Ссылался на 51 ст. Устава ООН о праве на самооборону, право РФ оказывать им военную поддержку.
Правда при этом забыл пояснить, что оккупанты делают до сих пор в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.
Не говоря уже о Киевской, Черниговской и Сумской в которых им «дали по зубам».
Какие «народные республики» они там защищают? Кто их звал «все 8 лет»? О каком «геноциде» идет речь кроме того, который там сейчас ежедневно происходит руками оккупантов и при помощи обстрелов мирного населения по всей Украине с территории РФ и Беларуси?
Естественно, никто ему этих вопросов не задал.
Ну и «вишенкой на торте» стали угрозы разорвать «зерновую сделку», т.к., видите -ли, не туда мы свое зерно везем. При этом Турцию Путин предпочел «вынести за скобки», хотя больше всего зерна за это время было, направлено именно туда.
В общем, убогое зрелище. Истерикой Путина удовлетворен!
Максим Яли, «Фейсбук»