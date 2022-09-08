ВСУ ликвидировали капитана Росгвардии, участвовавшего в захвате Крыма и «засветившегося» на ЗАЭС 4 8.09.2022, 12:15

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Оккупант приехал воевать с хутора в Ростовской области РФ.

На войне против Украины погиб капитан Росгвардии Сергей Николаевич Зорин (дата смерти 29 августа 2022 года). Этот оккупант в 2014-м участвовал в захвате Крыма, а во время полномасштабного вторжения некоторое время «охранял» Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил украинский блогер и офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»). Он пошутил, что Зорин сделал «шаг доброй воли» – «официально денацифицировался и демилитаризовался».

Пропагандисты раньше публиковали фотографии жены Елены и шестилетнего сына захватчика, которыми поделился Штефан.

В некрологе, опубликованном росСМИ, заявляется, что оккупант «погиб при выполнении боевой задачи».

Он был уроженцем хутора Хуторской Ростовской области РФ. Указом диктатора Владимира Путина посмертно награжден за то, что вторгся на территорию чужой страны.

Известно, что Зорин после оккупации украинского Крыма остался служить в Евпатории, оттуда же в феврале 2022 года был направлен для участия в «спецоперации».

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