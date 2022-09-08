Официальных продаж новых iPhone 14, Apple Watch и Airpods Pro 2 в Беларуси не будет 5 8.09.2022, 12:20

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В других странах продажи новых гаджетов стартуют с 16 сентября.

Корпорация Apple накануне провела традиционную презентацию своих новинок, среди которых iPhone 14, новые Apple Watch и Airpods Pro 2. Продажи новых гаджетов стартуют с 16 сентября, но плохая новость для белорусов — в нашей стране они официально продаваться не будут. Об этом рассказал клиентам официальный реселлер продукции Apple в Беларуси i-store.by, пишет zerkalo.io.

«К сожалению, в ближайшее время официальных поставок новинок в Беларусь мы не ожидаем, так как они приостановлены компанией Apple», — рассказали в представительстве официального партнера компании Apple в Беларуси.

Напомним, из-за войны в Украине в марте этого года появилась информация о том, что импорт новых устройств компании Apple в Беларусь может быть временно ограничен. Косвенно это подтверждается и тем, что весенние новинки — например, iPhone SE третьего поколения и Pad Air пятого поколения в продаже так и не появились. О точных сроках возможных ограничений не уточнялось. Кроме того, речь шла именно про импорт новой продукции, уже ввезенной техники ограничения не коснулись.

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