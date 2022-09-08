В Могилевском районе рысь напала на дачников 5 8.09.2022, 12:50

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Хищник пришел на 3-ю улицу Энергетиков садового товарищества «Пуща».

Утром 8 сентября рысь напала на двух мужчин в дачном поселке в Могилевском районе. Хищника ликвидировали, пострадавших госпитализировали, сообщает пресс-служба МЧС.

8 сентября в 09.56 поступило сообщение о нападении рыси на людей на улице 3-я Энергетиков садового товарищества «Пуща» Могилевского района.

На место выехали спасатели, сотрудники РОВД, представители ветстанции и охотоведческого хозяйства.

Рысь пряталась под автомобилем, один из пострадавших от ее укусов находился в автомобиле.

Хищника ликвидировали. Пострадавшие — двое жителей Могилева, 66 и 59 лет, госпитализированы.

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