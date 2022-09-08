Что происходит в белорусском офисе Wargaming, которым уже руководит российская Lesta 2 8.09.2022, 12:56

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В начале апреля Wargaming заявила, что уходит из Беларуси и России.

Управлять бизнесом компании в этих странах стала Lesta Studio, которая раньше разрабатывала игру World of Warships. В июне журналитсы разговаривали с сотрудниками игрового гиганта о том, чего они ждут от прихода россиян. Оптимизма тогда было мало. Прошло несколько месяцев и zerkalo.io вновь связались с разработчиками, чтобы узнать, что изменилось за это время.

Практически все сотрудники Wargaming, с которыми журналисты разговаривали летом, релоцировались. По их словам, в Беларуси осталось совсем немного людей.

— Например, россияне, которые работали в минской студии как релоканты, или те, у кого сильно что-то держит, родители, — рассказал нам один из них. — За последние пару месяцев уехало много сотрудников, продолжают уезжать. Остаются еще и те, кто не успел закрыть какие-то свои дела, но согласны на переезд.

«Весной 2023 года это будут две абсолютно разные компании»

Александр — один из тех, кто все-таки остался в Lesta. Причины его выбора просты. Главная — это родственники, которые нуждаются в ежедневном уходе. Перевезти их в другую страну, по его словам, невозможно.

— Вторая причина — это то, что в Минске у меня своя квартира, а при релокации аренда и коммуналка немаленькие. Это достаточно ощутимо для моего бюджета, — объясняет Александр. — Третья причина — нужно выплачивать кредит. А когда такие проблемы с переводами денег из-за рубежа, можно легко попасть на просрочку и проценты. И еще хотел бы добавить от себя. Не все, кто остался в периметре (так на внутреннем сленге в компании называют Беларусь. — Прим. ред.) поддерживают войну. Многие просто не могут уехать.

Что касается релоцировавшихся, то здесь, по словам собеседника, «все плохо». Александр утверждает, что около 75−80% сотрудников Wargaming решили не работать под руководством россиян.

— Большая часть из них осталась в WG и переехала в другие страны, небольшая часть не захотела релоцироваться и уволилась. Если грубо, то по моим прикидкам, в минском офисе Lesta сейчас в районе 400 человек. Возможно, чуть меньше. Если раньше у нас был весь бизнес-центр «Волна», то теперь только пару этажей.

Александр называет атмосферу в компании сейчас легким хаосом. Говорит, что в данный момент релоцировавшиеся сотрудники передают свои знания оставшимся:

— Это значительно увеличивает нагрузку. Приходится помимо своих текущих рабочих обязанностей изучать технологии, с которыми раньше работали коллеги из смежных отделов. Рабочие процессы налаживаются, многие отделы работают в достаточно интенсивном режиме и загружены под завязку административными вопросами. С технической стороны тоже хватает нюансов. Некоторый рабочий софт стал недоступен, то, что нашли ему на замену, не всегда обладает той же функциональностью. В общем, сейчас тот период, когда мы учимся работать по-новому. Примерно то же самое, когда переходишь на новую работу. Первый месяц-полтора ко всему привыкаешь. Только в нашем случае это происходит в масштабах всей компании.

Что касается набора людей, то Александр считает, что компания будет это делать в обязательном порядке.

— Мы текущим составом не потянем, — объясняет он. — Но тут есть еще один важный момент. Есть игра World of Warships, которую изначально разрабатывала Lesta. Плюс есть версия этой игры для консолей (World of Warships: Legends). WG не планирует отказываться от них. Поэтому часть сотрудников из питерского офиса уйдут из Lesta в Wargaming и будут релоцированы в Сербию. Нужно же кому-то поддерживать эти проекты. Не знаю, сколько будет этих ребят, но с учетом того, что у нас тут и так нехватка людей, переезд части коллег в Сербию это еще дополнительная нагрузка на оставшихся.

Александр говорит, что окончательное разделение Wargaming и Lesta произойдет весной 2023 года:

— Сейчас у нас с Wargaming есть связь, общие чаты, передача опыта, созвоны, совместное решение задач и так далее. Идет перенос и разделение инфраструктуры, это все очень не быстрый процесс. Но после окончательного разделения связей не останется. Ни чатов, ни общих задач, ни помощи, ничего. Конечно, никто не будет запрещать общаться в частном порядке через мессенджеры, но в остальном это будут две абсолютно разные компании.

«Когда приезжало руководство из Питера, нам очень четко дали понять, что они против удаленной работы»

Зарплаты, по словам собеседника, им оставили прежние. Он добавляет: руководство несколько раз проговорило, что понижения не будет.

— Но и с повышением, если кто-то претендовал, нужно будет подождать до тех пор, пока не закончат отделение от WG, — отмечает Александр. — В целом, с зарплатой все стабильно. Но нагрузка сильно возросла. Так как многие ушли, людей сильно не хватает. По технической части количество работы увеличилось. Так что сейчас за ту же зарплату приходится работать больше.

Что касается условий труда и страхов о том, что сотрудникам запретят удаленку, то наш собеседник с этим не сталкивался. Во всяком случае пока.

— Нам пообещали, что тех, у кого перезаключены контракты на удаленную работу, в офис выгонять не будут. Все по желанию, — рассказывает Александр. — Если закончился контракт с удаленкой, то продлевают уже без нее. Всех новых людей берут на работу в офисе. В целом, когда приезжало руководство из Питера, нам очень четко дали понять, что они против удаленной работы. Насколько я знаю, наказания за опоздания есть в Питерском офисе (вроде как 0,3% от зарплаты, но могу ошибаться). Вообще слышал, что штрафы могут быть за крупные косяки, но вроде как это очень редкое явление. Тут уже конкретика зависит от команды, в которой работаешь. По поводу Минска не в курсе, я работаю из дома.

Александр говорит, что компания работает над тем, чтобы вернуть прежние условия труда: на офисные кухни вернулись кофе, чай, сливки, снэки и так далее. А вот ситуация с соцпакетом изменилась.

— Раньше в Wargaming у нас было две опции на выбор. Либо программа добровольного медицинского страхования, либо компенсация наших походов к врачу на какую-то сумму в год (у WG были заключены контракты с медцентрами), — объясняет он. — Теперь у нас осталась только программа ДМС. Это не так удобно, и у многих это вызвало недовольство. В частности, были вопросы у тех, кто на постоянной основе посещает психотерапевта, так как в ДМС включено только одно посещение в год. Но ради справедливости стоит сказать, что сейчас в страховку включена стоматология (до 200 долларов в год), МРТ (1 в год) и даже курс массажа. Раньше такого не было.

Еще один минус — компенсация спорта. В Wargaming у нас была сумма в месяц, на которую нам полностью компенсировали занятия, либо можно было участвовать в программе allsports, которую оплачивала компания. Теперь же нам либо компенсируют 50% стоимости занятий спортом, либо оплачивают 50% стоимости участия в программе allsports. Нам сказали, что такая политика бонусов принята во всех офисах Lesta. И если бы нам оставили старую медицину и спорт, это было бы несправедливо по отношению к коллегам в других городах. Так что если обобщать, стало немного хуже, чем было в Wargaming.

Как в белорусской команде восприняли переименование игры в «Мир танков» для России и Беларуси и почему компания решилась на замену? Александр называет несколько причин:

— Над игрой в «руби»-регионе (от сочетания RUBY, где RU — это Россия, а BY — Беларусь. — Прим. ред.) будет работать одна команда, — объясняет собеседник. — За периметром — те люди, которые релоцировались. Часть наработок будет передаваться между командами, но после полного разделения работа пойдет абсолютно независимо. Соответственно, и игровой контент (игровые режимы, карты, ивенты, механики) будут разными. Со временем игры будут все больше различаться, поэтому и названия логичнее сделать разными. Тут еще есть вопрос и авторских прав. Насколько я знаю, Wargaming передает Lesta права на использование игры, но не на бренд World of Tanks.

Что касается войны, то Александр говорит, что эту тему стараются в офисе не поднимать. Руководство Lesta, к слову, публично никак не высказалось по поводу нападения России на Украину.

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