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Бойцы ВСУ ликвидировали под Изюмом российского снайпера «Якудзу»

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  • 8.09.2022, 13:06
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Бойцы ВСУ ликвидировали под Изюмом российского снайпера «Якудзу»

Капитан РФ приехал воевать из села Хоро в Якутии.

На Изюмском направлении украинские бойцы уничтожили командира мотострелковой роты оккупантов, капитана Григория Николаева из Якутии по прозвищу «Якудза».

О ликвидации вражеского офицера сообщил украинский военнослужащий, блоггер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Известно, что Григорий Николаев – уроженец села Хоро в Якутии. Бывший полицейский с 2014 года воевал на Донбассе в составе так называемого «2-го армейского корпуса ЛНР» в бригаде «Призрак» Алексея Мозгового. Служил снайпером, затем стал командиром мотострелковой роты.

«Якудза», вероятно, был ликвидирован несколько дней назад под Изюмом, где «выполнял боевые задачи».

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