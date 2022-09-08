Бойцы ВСУ ликвидировали под Изюмом российского снайпера «Якудзу»2
- 8.09.2022, 13:06
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Капитан РФ приехал воевать из села Хоро в Якутии.
На Изюмском направлении украинские бойцы уничтожили командира мотострелковой роты оккупантов, капитана Григория Николаева из Якутии по прозвищу «Якудза».
О ликвидации вражеского офицера сообщил украинский военнослужащий, блоггер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Известно, что Григорий Николаев – уроженец села Хоро в Якутии. Бывший полицейский с 2014 года воевал на Донбассе в составе так называемого «2-го армейского корпуса ЛНР» в бригаде «Призрак» Алексея Мозгового. Служил снайпером, затем стал командиром мотострелковой роты.
Уроженец якутского села Хоро, комроты #2ак #роа "капитан" Николаев Григорий Трофимович по кличке "Якудза" долго бегал по Донбассу, но, наконец-то, отбегался где-то под Изюмом (встретить старого знакомого всегда приятно) https://t.co/flrFTKvfXa https://t.co/4AeGUXQXKr #груз200 pic.twitter.com/U3tpysjt8Q— Necro Mancer (@666_mancer) September 8, 2022
«Якудза», вероятно, был ликвидирован несколько дней назад под Изюмом, где «выполнял боевые задачи».