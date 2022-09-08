Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на $675 миллионов 8.09.2022, 13:10

Джо Байден

Фото: Getty Images

В него вошли боеприпасы для HIMARS и ракеты HARM.

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина.

«Вчера президент (США Джо Байден - ред.) одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов», - заявил Остин, выступая на пятой встрече в формате «Рамштайн» в Германии.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на новую военную помощь от США. Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил союзников за предоставленный транш.

Что будет включать в себя новый пакет помощи?

105-мм гаубицы;

артиллерийские боеприпасы для HIMARS;

ракеты HARM;

машины Humvees;

бронированные машины скорой помощи и искусственный интеллект.

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