Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на $675 миллионов
- 8.09.2022, 13:10
В него вошли боеприпасы для HIMARS и ракеты HARM.
Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина.
«Вчера президент (США Джо Байден - ред.) одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов», - заявил Остин, выступая на пятой встрече в формате «Рамштайн» в Германии.
В Офисе президента Украины уже отреагировали на новую военную помощь от США. Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил союзников за предоставленный транш.
Что будет включать в себя новый пакет помощи?
105-мм гаубицы;
артиллерийские боеприпасы для HIMARS;
ракеты HARM;
машины Humvees;
бронированные машины скорой помощи и искусственный интеллект.