Ученые обнаружили храмовое сооружение возрастом 8200 лет в Турции 8.09.2022, 13:20

Религиозное сооружение занимает площадь около 30 квадратных метров.

Во время 30-го сезона раскопок в Чатал-Хююке было найдено 8200-летнее храмовое сооружение, одна из первых моделей урбанизации в Анатолии и в мире. Об этом пишет Аrkeonews (перевод — lenta.ua).

Чатал-Хююк, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен в районе Чумра провинции Конья в центральной части Турции. Продолжая работу на восточной окраине кургана в 9000-летнем неолитическом городе Чатал-Хююк, группа раскопок достигла особого религиозного сооружения площадью около 30 квадратных метров.

Глава делегации по раскопкам и член факультета Университета Анадолу, доцент Али Умут Тюрккан напомнил, что в прошлом году в северном кургане были обнаружены новый район и улица, и что раскопки в этом районе продолжаются.

Профессор Аркадиуш Марчиняк, преподаватель Института предыстории Познанского университета в Польше, сказал, что он начал работу над восточным участком южного кургана в 2018 году и что этот участок, содержащий следы последних периодов Чатал-Хююка, преподнес сюрприз. год.

Доцент Али Умут Тюрккан заявил, что 48 из 150 построек, раскопанных в первый период 1960-х годов, были культовыми сооружениями или сооружениями верований, называемыми «святынями». Только дом 77 в северном районе.

- В здании площадью примерно 30 квадратных метров были фрески и рельефы, и мы знаем, что это здание было специально покрыто. Были бычьи головы и алтари. Сейчас мы берем эту территорию под охрану специальными методами. В следующем году мы рассмотрим его более подробно, — сказал он.

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