У Путина беда с головой, у Соловьева – с рожей 5 8.09.2022, 13:34

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Владимир Соловьев

Возможно, у их проблемы есть общие корни.

Украинский журналист и блогер Богдан Амосов прокомментировал проблемы главы РФ Владимира Путина и его пропагандиста Владимира Соловьева:

— Пропагандист Владимир Соловьев видно, что очень болеет. Во-первых, душевно – и свидетельств этому уже собрано достаточно на его пропагандистских шоу. А недавно еще и физически. Судя по всему, его физиономия встретила какой-то тупой твердый предмет. Возможно, тот же самый, который встретила голова Владимира Путина, который уверен, что «Россия ничего не потеряла». И действительно, ничего, кроме 50 тыс. утилизированных солдат.

Впрочем, расслабляться не стоит. Залужный прогнозирует, что нас ждет в 2023 году. И много сложного еще впереди.

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