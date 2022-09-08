Бойцы ВСУ уничтожили под Балаклеей колонну «вагнеровцев» 5 8.09.2022, 13:42

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Наемники спешили на помощь попавшему в окружение российскому СОБРу.

Под Балаклеей наемники российской ЧВК ехали на помощь башкирскому и самарскому СОБРу, но не успели и сами попали засаду. ВСУ уничтожили на Харьковщине группировку так называемых «вагнеровцев».

Видео разбитой колонны техники выложил в своем телеграмм-канале украинский журналист Денис Казанский. Отмечается, что оккупанты ликвидированы ВСУ в Харьковской области.

Местные телеграммы-каналы приводят некоторые детали этого инцидента. Вероятно, «вагнеровцы» спешили на помощь окруженным в Балаклее подразделениям российского СОБРа, но не успели и попали в засаду.

Со слов пленных оккупантов, известно, что 3-4 сентября в районе Балаклеи произошла очередная ротация российских войск. С линии столкновения ушли мотострелки, а их место заняли потрепанные части «ЛДНР», два «кадыровских» отряда, во второй линии разместились совсем свежие подразделения Росгвардии, прибывшие из РФ. В Балаклее также находились росгвардейцы и два подразделения СОБРа из Самарской области и Башкирии.

Также сообщается, что сейчас захватчики стягивают в Балаклею резервы отовсюду. Но неэффективное российское командование постоянно меняет приказы, из-за чего военные и техника РФ ездят по дорогам туда-сюда, что позволяет ВСУ их в это время «демилитаризировать».

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