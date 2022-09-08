В Лунинецкой поликлинике вновь открыли «красную зону» 8.09.2022, 13:45

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Медики готовятся к новой волне коронавируса.

По информации медучреждения, в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе COVID-19, в Лунинецкой поликлинике начала работать «инфекционная зона».

Приём пациентов с температурой в будние дни с 8.00 до 18.00, в субботу – с 8.00 до 14.00 часов, пишет media-polesye.by.

Напомним, ранее «красные зоны» были открыты в медучреждениях Пинска.

По информации областного управления по здравоохранению, более 90% пациентов с коронавирусом в Брестской области лечатся на дому. При этом число заболевших составляет 2,6% от пика четвёртой волны. Аппараты ИВЛ заняты на 3,2% от выделенных под ковид. При этом кислородные точки почти не используются, они заняты на 0,2%. В больницах области сейчас насчитывается более 3,6 тысяч кислородных точек. В ближайшее время их число увеличится почти до 4 тысяч.

Инфицированных коронавирусом пациентов госпитализируют в больницы Бреста, Барановичей и Пинска. Районные больницы пока не задействуют. Более 90% заболевших лечатся на дому.

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