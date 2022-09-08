Подполковник «элитных» войск РФ оставил на брошенных позициях погоны из картона, бумаги и скотча 2 8.09.2022, 13:56

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В украинском Генштабе показали необычный трофей.

Украинские военные освобождают свои территории от врага. Во время осмотра брошенных позиций оккупантов бойцы ВСУ нашли «новейшие» погоны российского подполковника, только вот сделаны они были из картона, бумаги и скотча. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Эти погоны принадлежат российскому подполковнику «элитных» воздушно-десантных войск с именем Барарь Дмитрий Александрович.

«Погоны из картона для подполковника «элитных» ВДВ - похоже, с логистикой у россиян не очень. Из рубрики «Вторая армия мира» - бутафория», - с насмешкой отреагировали в Генштабе.

Украинцы уже оценили это:

«Погоны из картона, гроб из полиэтилена) На что заслужили) Точнее, до чего дослужились)»;

«Картонно-пакетные войска))»;

«И как он их обмоет?) Хотя, похоже, даже не успеет…»;

«Какая армия - такие и погоны».

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