Госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно прибыл в Украину 2 8.09.2022, 13:59

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Визит главы Госдепа в Киев не был анонсирован.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста BBC Барбары Плетт Ашер в Twitter.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен посещает Украину в связи с объявлением США о выделении Киеву и его соседям еще 2,6 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности», - написала она.

В то же время американское издание ABC News подтверждает информацию о прибытии Блинкена в Киев.

На встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена предоставит 2 млрд долларов долгосрочного иностранного военного финансирования Украине и 18 ее соседям, включая членов НАТО и региональных партнеров по безопасности, «наиболее потенциально подверженных риску будущей российской агрессии».

Это в дополнение к пакету тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники на сумму 675 млн долларов для одной только Украины, о котором министр обороны Ллойд Остин объявил сегодня на заседании на авиабазе «Рамштайн».

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