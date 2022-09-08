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Как брестчанка после развода купила «коробку» дома и сама занялась стройкой

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  • 8.09.2022, 14:02
  • 2,268
Как брестчанка после развода купила «коробку» дома и сама занялась стройкой

Многому она училась по роликам в интернете.

После развода с мужем Ирина решила, что хочет себе дом. Ее не пугало то, что строительством придется заниматься одной. Ира признается, что о многих трудностях просто не подозревала, поэтому и не боялась.

Она честно рассказала realt.by об ошибках, которые случались во время стройки и о том, что многому училась по роликам в интернете (например, шпаклевать стены).

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