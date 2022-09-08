Как брестчанка после развода купила «коробку» дома и сама занялась стройкой

Как брестчанка после развода купила «коробку» дома и сама занялась стройкой1
- 8.09.2022, 14:02
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Многому она училась по роликам в интернете.
После развода с мужем Ирина решила, что хочет себе дом. Ее не пугало то, что строительством придется заниматься одной. Ира признается, что о многих трудностях просто не подозревала, поэтому и не боялась.
Она честно рассказала realt.by об ошибках, которые случались во время стройки и о том, что многому училась по роликам в интернете (например, шпаклевать стены).