Ученые рассказали о пользе картофеля для мозга 9 8.09.2022, 14:03

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Вещества, содержащиеся в картофеле, поддерживают здоровье организма.

Картофель помогает поддерживать работу иммунитета, нервной системы и сердца.

В одной небольшой картофелине (150 граммов) содержится 15% суточной нормы витамина С. Он поддерживает иммунитет, содержит антиоксиданты, играет важную роль в формировании соединительной ткани.

Для хорошей работы нервной системы необходим витамин В6. И его тоже много содержится в картошке. Витамин способствует работе более чем 100 ферментов в организме.

Картофель богат калием, регулирующим сердечный ритм. Запеченный и жареный картофель содержит более высокий уровень калия, чем вареный или в виде пюре. Картофель в мундире содержит около трети рекомендуемой суточной нормы.

И, наконец, холин — витаминоподобное вещество, поддерживающее работу мозга. Холин особенно важен при беременности.

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