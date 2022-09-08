Ученые рассказали о пользе картофеля для мозга

Ученые рассказали о пользе картофеля для мозга9
- 8.09.2022, 14:03
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Вещества, содержащиеся в картофеле, поддерживают здоровье организма.
Картофель помогает поддерживать работу иммунитета, нервной системы и сердца.
В одной небольшой картофелине (150 граммов) содержится 15% суточной нормы витамина С. Он поддерживает иммунитет, содержит антиоксиданты, играет важную роль в формировании соединительной ткани.
Для хорошей работы нервной системы необходим витамин В6. И его тоже много содержится в картошке. Витамин способствует работе более чем 100 ферментов в организме.
Картофель богат калием, регулирующим сердечный ритм. Запеченный и жареный картофель содержит более высокий уровень калия, чем вареный или в виде пюре. Картофель в мундире содержит около трети рекомендуемой суточной нормы.
И, наконец, холин — витаминоподобное вещество, поддерживающее работу мозга. Холин особенно важен при беременности.