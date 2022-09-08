Белорус переиграл мошенников и добился обещанного смартфона 8.09.2022, 14:17

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Необычная история произошла с жителем Гродно.

Это популярная схема развода: приятный голос убеждает по телефону, что вы стали победителем розыгрыша и теперь можете забрать на почте подарок, например, телефон. Правда, для получения посылки вам придется заплатить энную сумму. Житель Гродно знал, что общается с мошенниками, но решил пойти до конца — и добился обещанного смартфона. Его историю рассказывает портал Newgrodno.by.

Андрей получил звонок от телефонных мошенников еще в июне. Пошел на почту, заплатил почти 50 рублей за наложенный платеж, а в итоге получил на руки небольшую картонную коробочку. Вместо смартфона внутри оказался каталог товаров для дома и подарочный сертификат на сумму 450 белорусских рублей. Отпечатано все было на бумаге сомнительного качества.

Мужчина написал заявление в милицию. Спустя месяц, по его словам, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Ему звонили не только следователи, но также представители магазина, в котором он выиграл смартфон.

«Сотрудники магазина пытались объяснить, что я все не так понял. Предлагали воспользоваться сертификатом, выбрать фирменные товары, а также хотели прислать еще один подарок, правда, при условии, что я вновь оплачу наложенный платеж. Я отказался», — рассказывает житель Гродно.

Вскоре магазин все же пошел на условия Андрея — по телефону ему пообещали прислать телефон. Взамен мужчина должен был подписать договор, в котором речь идет об отказе от сертификата и получении смартфона. Посылка пришла — внутри был недорогой телефон и документы к нему.

«Модель — самая простая. В интернете за такой просят 260—360 рублей», — говорит Андрей. Он подарил его дочке на 1 сентября.

Бизнес с посылками на почте налажен уже давно. Белорусов «награждают» не только смартфонами, но также шуруповертами, надувными диванами, видеорегистраторами. Что бы ни сулили по телефону, по факту в посылках оказывается «мусор»: упаковочная бумага, сертификат на покупку товаров в том самом магазине, копеечные духи.

«Белпочта» напоминает, что их сотрудники не обзванивают клиентов по телефону, а информируют о поступлении почтового отправления через Viber или SMS. Отправителем всегда указывается belpost.by.

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