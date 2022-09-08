Для российских военных в Изюме намечается мясорубка 3 8.09.2022, 14:23

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Падение плацдарма РФ в городе откроет прямой путь ВСУ на освобождение Луганской области.

Российские СМИ и военкоры заявляют о катастрофе для российской группировки в районе Изюма, «проспав» контрнаступление ВСУ.

Украинский журналист Роман Цимбалюк в своем телеграм-канале обратил внимание на материал в российской Readovka.

Издание опубликовало карту, которая показывает, что украинские войска накануне во вторник, 6 сентября, нанесли одновременно четыре удара.

«Еще два дня назад все российские пропагандисты репостили «Никакой паники нет», вместо того чтобы предупредить об опасности для российских солдат, которых бросили фактически на убой в Балаклее. А теперь у главных сил Западного военного округа ВС РФ, сосредоточенных в районе Изюма, очень плохие шансы выжить не только как для военного подразделения - вообще остаться в живых в огромной кровавой мясорубке, которая намечается в Изюме», - отмечает Цимбалюк.

По его словам, павший Изюм откроет прямой путь ВСУ на освобождение Луганской области, а также создает угрозу российским войскам на территории РФ. «Кроме того, становится очень вероятным удар непосредственно по территории России со стороны Харьковской агломерации, где уже сосредоточено огромное количество подразделений ВСУ: общеармейские части, тероборона, Нацгвардия, добробаты, силы спецопераций и т. д. И это в двух часах езды от Белгорода! Отход же российских войск вглубь территории России увеличит зону покрытия ударов украинской артиллерии по российской территории. Паники нет! Но бояться уже пора начинать», - подчеркнул журналист.

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