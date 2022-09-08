«Снимайте с учета для утилизации, а я ее куплю» 2 8.09.2022, 14:28

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Мошенники «разводят» пенсионеров-автовладельцев?

На припаркованных во дворах и вдоль улиц автомобилях часто появляются бумажки с объявлением «Куплю вашу машину». Именно такую записку обнаружил на своем стареньком «Москвиче-21412» столичный пенсионер Александр Станиславович, но способ продажи машины заставил его задуматься, пишет abw.by.

«Зачем автомобиль без документов, для чего?»

- Записку на своем «Москвиче-21412» выпуска 1992 года я увидел рано утром, когда выгуливал собаку, – вспоминает читатель. – Это показалось мне странным. Они их по ночам развешивают, что ли? В одиннадцать вечера вчера ее не было. Позвонил, так как содержать машину в нужном состоянии мне здоровье уже не позволяет. Тем более из ЖЭСа уведомление недавно пришло о том, чтобы привел машину в порядок или утилизировал как неэксплуатируемую.

Человек на том конце провода представился Сергеем, сказал, что хочет купить мой автомобиль, и предложил такую схему. Я подаю заявление в ГАИ о снятии машины с учета в связи с ее утилизацией и указываю, что номерные знаки потерял. Техпаспорт сдаю в ГАИ. Попросил только прислать ему на Viber фото свидетельства о регистрации. Фактически утилизировать машину не нужно, а просто передать Сергею, который пообещал уплатить за нее оговоренную сумму.

Мне кажется, что здесь есть какой-то подвох, поскольку Сергей может просто купить машину по договору, через ГАИ. Зачем ему автомобиль без «номеров» и документов, для чего? Задал этот вопрос, на что получил ответ, что машину собираются восстановить и перепродать. А разве можно это сделать без номерных знаков и документов? Мутная какая-то схема. В чем подвох?

Обман ГАИ?

Схема действительно странная. Приобрести машину, снятую с учета для утилизации, восстановить и перепродать законным способом просто невозможно. А способы незаконные для благих целей используются редко.

Для Александра Станиславовича при такой «схеме» продажи машины есть несколько неприятных моментов. При снятии машины с учета для ее утилизации с недавнего времени регистрационные знаки и документы можно не сдавать. Важно, чтобы автомобиль «не светился» в течение трех лет, предшествующих подаче заявления в ГАИ, по различным базам данных, чтобы подтвердить, что машина не эксплуатируется.

Но тут есть нюанс. Если автовладелец указывает в заявлении, что «номера» и документы утеряны, то в соответствии с п.42 Постановления Совмина №1849 информация об этом направляется в органы внутренних дел для проведения проверки факта утери.

Фактически сведения об утере не соответствуют действительности, это обман ГАИ. Если такой факт вскроется, то заявителя могут привлечь к ответственности. Тут важно понимать, что если недостоверные сведения (сообщения) повлекли проведение проверки, а в нашем случае так и будет, то это административное нарушение по ст.19.6 КоАП. И штраф может превысить пенсию автовладельца.

Статья 19.6. Заведомо ложное сообщение

1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами, – влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых величин.

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин.

Если обман «прокатит», то машину с учета снимут как утилизированную. А что дальше? Эксплуатировать утилизированный автомобиль на законных основаниях невозможно, перепродать тоже, тем более что ни регистрационных знаков, ни документов на машину не будет. Подделать документы и «номера» и продать уже с ними – уголовщина чистейшей воды, да и для чего, если можно было у собственника машины «номера» и документы получить? Сдать на металлолом – документы спросят. Восстановить и по выставкам раритетных машин возить тоже не получится, документы нужны. Поставить на учет в ГАИ утилизированную машину также не выйдет, редакция Автобизнеса направляла в ГАИ соответствующий запрос.

Полагаем, что вся эта «схема» нужна для того, чтобы впоследствии добраться до бывшего владельца машины было весьма затруднительно или невозможно. А значит, машину хотят использовать в целях, далеких от законных. Вариантов тут хоть отбавляй – контрабанда, наркотрафик, страховое мошенничество с ДТП и прочие противоречащие закону действия.

Еще один момент. Если машину восстановят и будут эксплуатировать вне закона, кто будет отвечать в случае ДТП? Машины как бы в природе не существует, но по факту она есть.

При этом выяснится, что с учета машина снята была незаконно, в результате сообщения недостоверных сведений. Если дело дойдет до компенсаций или страховых выплат, то суд вполне может признать владельцем источника повышенной опасности бывшего собственника. Тут, конечно, много юридических вопросов, но сомневаться в том, что кто-то ответит, не приходится.

Так что Александру Станиславовичу советуем на сомнительные схемы не соглашаться, тем более с откровенным обманом правоохранительных органов. Сделки с транспортом должны совершаться только в соответствии с президентским указом №504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», по письменному договору купли-продажи и с регистрацией его в ГАИ.

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