Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят 1 Леонид Невзлин

8.09.2022, 14:37

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Леонид Невзлин

Помогают санкции.

Путин заявил, что стоит ограничить вывоз зерна из украинских портов, и пообещал обсудить этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Якобы лишь несколько кораблей с зерном направились в беднейшие страны Африки, а остальные – в богатые европейские.

Как говорится, настоящий хозяин своего слова – захотел, дал, захотел взял обратно.

Вот только мировой продовольственный кризис его волнует в последнюю очередь. А в первую – поиск новых рычагов шантажа стран ЕС.

Газовые поставки были таким рычагом, но после того, как «Газпром» самовольно отключил «Северный поток – 1», это преимущество в прямом смысле улетело в трубу. А Европа что-то не сильно испугалась: хранилища почти заполнены, альтернативные поставки найдены, чрезвычайные планы приведены в исполнение. И все серьезнее обсуждаются ограничение цен на российские энергоносители.

Поэтому Путин вдруг вспомнил про зерно. Что ж, это очередной урок свободному миру – договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят. Разговаривать – не помогает. Помогает – поставлять больше оружия Украине и ослаблять Москву санкциями.

Леонид Невзлин, t.me

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