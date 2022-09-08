Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят1
- Леонид Невзлин
- 8.09.2022, 14:37
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Помогают санкции.
Путин заявил, что стоит ограничить вывоз зерна из украинских портов, и пообещал обсудить этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Якобы лишь несколько кораблей с зерном направились в беднейшие страны Африки, а остальные – в богатые европейские.
Как говорится, настоящий хозяин своего слова – захотел, дал, захотел взял обратно.
Вот только мировой продовольственный кризис его волнует в последнюю очередь. А в первую – поиск новых рычагов шантажа стран ЕС.
Газовые поставки были таким рычагом, но после того, как «Газпром» самовольно отключил «Северный поток – 1», это преимущество в прямом смысле улетело в трубу. А Европа что-то не сильно испугалась: хранилища почти заполнены, альтернативные поставки найдены, чрезвычайные планы приведены в исполнение. И все серьезнее обсуждаются ограничение цен на российские энергоносители.
Поэтому Путин вдруг вспомнил про зерно. Что ж, это очередной урок свободному миру – договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят. Разговаривать – не помогает. Помогает – поставлять больше оружия Украине и ослаблять Москву санкциями.
Леонид Невзлин, t.me