На «Горизонте» не стали раскрывать секреты «первого белорусского ноутбука» от Лукашенко 3 8.09.2022, 14:43

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Руководство предприятия сослалось на «коммерческую тайну».

Во время открытого урока Лукашенко продемонстрировал школьникам «первый белорусский ноутбук», собранный на заводе Horizont. Пропагандисты издания Sputnik попыталось узнать о нем хоть что-нибудь, но управляющая компания холдинга «Горизонт» не разглашает данные о первом белорусском ноутбуке, ссылаясь на коммерческую тайну проекта.

На «Горизонт» изданию также сообщили, что предприятие и его дочерние компании «приняли на себя обязательства не распространять и не использовать коммерческую техническую информацию, связанную с разработкой и выпуском данного продукта».

Напомним, 1 сентября Лукашенко провел во всех школах и вузах Беларуси первый урок под названием «Историческая память — дорога в будущее». В самом начале мероприятия он продемонстрировал зрителям созданный на белорусском «Горизонте» «отечественный ноутбук», который специально принес с собой.

«Это первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт», — заявил Лукашенко.

Правда, пользователи соцсетей заподозрили, что новинка, как и многие другие белорусские импортозамещающие продукты, — всего лишь видоизмененная разработка зарубежной компании. Прототип быстро нашли — им оказался Lenovo IdeaPad 3.

Ноутбуки действительно очень похожи. Расположение и порядок портов у них одинаковые, форма корпуса также аналогичная (клиновидная — с сужением к краю лэптопа), похож и выпирающий шарнир, которым дисплей крепится к основной части корпуса. Также на видео можно заметить, что тачпад в компьютере от «Горизонта» смещен влево от центра корпуса — как и в ноутбуке Lenovo IdeaPad 3.

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