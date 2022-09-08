Страны Балтии и Польша закрывают въезд для граждан России 17 8.09.2022, 14:48

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Это касается и россиян, имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами. Об этом на пресс-конференции 8 сентября сообщили министр иностранных дел и премьер Эстонии Урмас Рейнсалу и Кая Каллас, их цитирует ERR.

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление по этому поводу. Мы уже оценили это как необходимое», – заявила премьер-министр Кая Каллас.

Рейнсалу отметил, что уже призывает граждан России не приезжать в Эстонию, добавив, что россиянам «здесь не рады».

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пояснил на пресс-конференции, что с 19 сентября владельцы шенгенских виз, для которых целью поездки являются туризм, спорт, культура, не смогут въезжать в Эстонию.

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