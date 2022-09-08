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«Скоро будем все лечиться подорожником»

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  • 8.09.2022, 15:22
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«Скоро будем все лечиться подорожником»

Здравый смысл против «зомбоящика».

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Мать моя непримиримая фанатка «зомбоящика». Давно перестали с ней дискутировать по поводу политики и иногда от неё долетают тезисы российской пропаганды. Она с пенсией в 350 рублей рассказывает мне, как все в Европе загнутся без газа и инфляция всех задушит. Тем временем, я ей раз в неделю привожу продукты и плачу за коммуналку. Понимаю, что без моей помощи она буквально не выжила бы. Смотрю на цены на лекарства и волосы дыбом встают: скоро будем все лечиться подорожником. Порой стоишь перед выбором: либо колбасы с хлебом купить, либо лекарства.

Интересно так пропаганда работает. Наш фокус внимания смещают с наших насущных проблем на какие-то «страшные» западные. Фишка в том, что люди верят. Так боятся посмотреть в глаза правде и провести простейшую параллель: после вторжения России с нашей территории в Украину мы стали жить намного хуже и дальше перспективы все печальнее.

Люди, очнитесь! Пока мы считаем копейки, обнаглевшие диктаторы жируют и развлекаются войнами. Наши жизни для них ничего не стоят, все прямо как в антиутопии. Жду, верю, надеюсь, что мы отстоим свою свободу: мирно или с оружием в руках. Жить в этом аду невыносимо. Всё в наших руках.

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