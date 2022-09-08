Синоптики сообщили о смене погоды в Беларуси

Синоптики сообщили о смене погоды в Беларуси4
- 8.09.2022, 15:24
- 7,288
Для грибников наступает удачная пора.
Жаркий август в Беларуси сменился холодным сентябрем. Но на смену заморозкам наконец придут дожди.
О смене погоды сообщили в Белгидромете.
«Жаркий август сменился холодным сентябрем, и средняя температура воздуха первой недели календарной осени на 1—6 градусов ниже климатической нормы. В течение следующей недели в Беларуси пониженный температурный режим сохранится.
В пятницу в ночные часы температурный фон будет очень контрастным: на большей части территории Витебской, Могилевской и Минской областей и местами по Гомельской области будет от 0 до минус 3 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит +1—6. В юго-западных районах, прикрытых плотной фронтальной облачностью, ночью вообще будет от плюс 7 градусов до +10. В выходные и в начале следующей недели за счет более плотной облачности ночи станут на пару градусов теплее, при этом облачность будет препятствовать дневному прогреву», — пояснили в Белгидромете.
В пятницу погода будет преимущественно без осадков. По юго-западу страны пройдут дожди, днем местами сильные. Днем воздух прогреется до +12 —18, местами — до +20.
В субботу кратковременные дожди пройдут уже по большей территории страны. Ночью от +2 до +9, а по юго — западу от +10 до +12. Днем столбик термометра поднимется до +10 —17, а местами — до +19.
В воскресенье, 11 сентября, на большей части территории республики пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ночью +4 … +11 градусов, а днем + 8 … + 14.
После дождей в середине сентября обычно идут грибы.