Синоптики сообщили о смене погоды в Беларуси 4 8.09.2022, 15:24

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Для грибников наступает удачная пора.

Жаркий август в Беларуси сменился холодным сентябрем. Но на смену заморозкам наконец придут дожди.

О смене погоды сообщили в Белгидромете.

«Жаркий август сменился холодным сентябрем, и средняя температура воздуха первой недели календарной осени на 1—6 градусов ниже климатической нормы. В течение следующей недели в Беларуси пониженный температурный режим сохранится.

В пятницу в ночные часы температурный фон будет очень контрастным: на большей части территории Витебской, Могилевской и Минской областей и местами по Гомельской области будет от 0 до минус 3 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит +1—6. В юго-западных районах, прикрытых плотной фронтальной облачностью, ночью вообще будет от плюс 7 градусов до +10. В выходные и в начале следующей недели за счет более плотной облачности ночи станут на пару градусов теплее, при этом облачность будет препятствовать дневному прогреву», — пояснили в Белгидромете.

В пятницу погода будет преимущественно без осадков. По юго-западу страны пройдут дожди, днем местами сильные. Днем воздух прогреется до +12 —18, местами — до +20.

В субботу кратковременные дожди пройдут уже по большей территории страны. Ночью от +2 до +9, а по юго — западу от +10 до +12. Днем столбик термометра поднимется до +10 —17, а местами — до +19.

В воскресенье, 11 сентября, на большей части территории республики пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ночью +4 … +11 градусов, а днем + 8 … + 14.

После дождей в середине сентября обычно идут грибы.

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