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Путин стоит у разбитого корыта

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  • Игорь Эйдман
  • 8.09.2022, 15:23
  • 8,442
Путин стоит у разбитого корыта
Игорь Эйдман

Глава Кремля проигрывает одновременно две войны.

Это только начало.

Старик окончательно впал в детство, пугает Европу: «Мерзни, мерзни, волчий хвост!» Он пугает, а ей не страшно.

Путин сейчас одновременно проигрывает две войны: одну настоящую – с Украиной, а другую нефтегазовую – с Европой.

Газовый шантаж провалился. Более того, уже в ближайшее время российский бюджет лишится доходов от экспорта энергоносителей на основной для страны – европейский – рынок. Поток нефтедолларов из Европы будет перекрыт уже к началу наступающего года. От российского газа Европа не готова была так быстро оказаться, но тут сам Путин помог.

Только кремлевские маразматики могли не понимать, что с помощью газового шантажа поставить Германию на колени и запустить «Северный поток – 2» не удастся. В немецкой правящей элите и в обществе в целом сложился стойкий антикремлевский консенсус, решение избавиться от зависимости от российских энергоносителей принято и отменено быть не может. В результате нелепого шантажа Кремль просто лишает себя доходов от продажи газа на год-полтора раньше, чем планировали европейцы.

Путин стоит без штанов у разбитого корыта, бесконечно повторяя, как мантру: «Мы ничего не потеряли». Да, да, конечно, ничего, если не считать десятков тысяч жизней и триллионов рублей, боеспособной части армии (которую теперь пытаются заменить завербованными зэками), важнейших отраслей экономики (от IT до автомобилестроения) и экспорта (в том числе в ближайшей перспективе энергоносителей в Европу). И это только начало.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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