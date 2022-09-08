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Прорыв под Балаклеей: ВСУ могут отрезать врага от главной логистической «артерии»

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  • 8.09.2022, 15:27
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Прорыв под Балаклеей: ВСУ могут отрезать врага от главной логистической «артерии»

Украинские войска буквально заставили бежать передовые подразделения оккупантов.

Вооруженные Силы Украины проводят успешные контрнаступательные операции в Харьковской области, используя слабые места российских оккупантов и недоукомплектованность вражеских частей. Украинские военные имеют все шансы отрезать там врага от основной логистической «артерии»: Волчанск-Большой Бурлук-Купянск-Изюм.

Об этом «Апострофу» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Украинские войска буквально заставили бежать передовые подразделения врага, чью логистику в районе Изюма россияне не смогли обеспечить. Сейчас силы и средства российского оккупационного войска поставляются за логистической «артерией» Волчанск-Большой Бурлук-Купянск-Изюм, которую могут взять под свой контроль ВСУ.

«ВСУ успешно действуют к юго-востоку от Харькова, это обусловлено тем, что именно там у оккупантов была недостаточно сформирована плотная оборона, потому что много сил и средств передислоцировали еще полтора месяца назад на юг», - пояснил эксперт.

Как известно, весной на Изюмском направлении российские оккупанты сосредоточили большое количество личного состава и военной техники, особенно бронетанковой, чтобы наступать на Славянск и Краматорск, и они могут использовать это для контрнаступления.

Впрочем, сейчас враг либо будет делать «жесты доброй воли» из определенных районов Харьковщины, либо будет иметь перспективу комплекта из 200-300-400, то есть быть убитыми, ранеными и пленными.

Кроме того, большинство российских подразделений на Харьковщине нуждаются в восстановлении боеспособности (у некоторых из них осталось 30-40% личного состава), но не делают этого из-за нехватки ресурсов. Страна-террорист РФ с трудом насобирала смертников для создания так называемого третьего армейского корпуса, однако даже этих сил не хватит для продолжения активного наступления. К примеру, вместо 15600 штатных единиц там нет и 12 тыс., и на его формирование ушло 4 месяца.

«Третий армейский корпус России, о котором много говорят - недоформированный и недокомплектованный, а те, кто в нем есть - это добровольцы и наемники "Лиги" и «Вагнера» из числа зэков, также младший офицерский состав, не имеющий опыта боевых действий – они только что завершили российские военные вузы. Некоторые части этого корпуса уже находятся на донбасском плацдарме, хотя большая часть была направлена в Крым, могут они появиться и на Запорожье.Что касается тех частей, которые на Донбассе, то не исключаю их перемещения на наиболее угрожающие участки Харьковской области для сдерживания наступления ВСУ, но этот ресурс не безграничен, и его нужно будет компенсировать, но не из чего», - добавил Коваленко.

В отличии от российской оккупационной армии, Вооруженные Силы Украины получают все новые и новые ресурсы, в частности, благодаря западным партнерам. Сейчас украинские военные могут оказывать давление на российские позиции в радиусе 70-80 км, что позволяет уничтожать систему управления, обеспечение передовых подразделений россиян, другие объекты тылового значения и уровня.

«Чтобы повысить КПД (коэффициент полезного действия, - ред.) ВСУ, мы нуждаемся в средствах поражения на расстояние до 300 км, чтобы закрыть вопрос обеспечения российских оккупационных войск на всех уровнях, имеет значение огневый контроль Крыма - через него поставляется россвойска на юге Украины. Это понимают в Пентагоне, Сенате и Конгрессе США, поэтому давление на Белый дом о предоставлении Украине оружия только увеличивается», - резюмировал военно-политический эксперт.

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