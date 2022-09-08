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Вместо Средиземного моря - по Припяти в Наровлю

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  • 8.09.2022, 15:36
  • 3,428
Вместо Средиземного моря - по Припяти в Наровлю

На фоне запрета россиянам въезда в страны ЕС туроператоры РФ объявили о продаже круизов по Беларуси.

Туры реализуются на весну-лето 2023 года. Клиентов прокатят на теплоходе «Белая Русь» по трем маршрутам: Брест-Мозырь, Мозырь-Брест и Брест-Брест. Обещают сниженные тарифы, пишет «Флагшток».

Например, один из маршрутов предусматривает перемещение по рекам Припять, Пина, Муховец из Мозыря до Бреста с посещением Наровли, Турова, Пинска, Кобрина. 8 дней круиза с питанием и экскурсиями обойдутся в 40 тыс. росс. рублей с человека — по нынешнему курсу это более 650 долларов.

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