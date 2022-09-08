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Очередь на выезд из Беларуси: ситуация в пунктах пропуска, дезинфекция, отмена платного бронирования

  • 8.09.2022, 15:53
  • 2,732
Очередь на выезд из Беларуси: ситуация в пунктах пропуска, дезинфекция, отмена платного бронирования

Полезная информация для белорусов, которые в ближайшее время планирую выехать за границу.

С 24 августа 2022 года белорусы стали сталкиваться с проблемой при пересечении границы Польши в пункте пропуска «Берестовица». Некоторые водители ожидали свою очередь больше 4 суток. Например, днем 27 августа в очереди только в одном пункте пропуска «Берестовица» под Гродно было 1200 машин. Сейчас ситуация на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией стала меняться в лучшую сторону, пишет «Комсомолка».

Ситуация в пункте пропуска «Берестовица»

В Беларуси заметно сократились очереди на выезд в Польшу на легковых авто. Сообщается, что вообще исчезли очереди из легковушек в пункте пропуска «Берестовица». Когда в течение последних двух месяцев ожидать выезда на легковом авто приходилось от 20 часов до нескольких суток.

- Сейчас сразу же после регистрации в электронной очереди в пункт пропуска вызывают не только водителей, купивших платную бронь, но и тех, кто регистрируется в живой очереди, - утверждает ресурс.

Очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией, Польшей

В других пунктах пропуска еще остались очереди из легковых авто, но они небольшие. В пункте пропуска «Брест» около 16.00 вечера 6 сентября стояли в живой очереди примерно 30 авто.

По данным сайта ГПК на 06.00 утра четверга, 8 сентября, на выезд из Беларуси ни в одном из пунктов пропуска не было авто, только в пункте пропуска «Лоша» на белорусско-литовской границе стояло более 10 легковых машин.

А актуальная информация на 14 часов 8 сентября говорит о том, что более 320 автомобилей ожидают выезда из Беларуси в пункте пропуска «Берестовица». В других пунктах пропусках на границе с Латвией, Литвой, Польшей нет информации о машинах, которые ожидали бы очереди, чтобы покинуть Беларусь.

Ремонт в пункте пропуска «Бенякони»

Белорусские пограничники предупредили, что ориентировочно до 2 октября будут проводиться дорожные работы в пункте пропуска «Бенякони». Из-за этого временно изменится схема движения, а водителям придется учитывать требования дорожных знаков. Это может приводить к увеличению времени ожидания выезда.

Почему исчезли очереди на границах

Предположительно, очереди исчезли по ряду причинам. Во-первых, сократилось количество путешественников. Во-вторых, возможно, погранслужбы стали работать активнее, выполняя договоренности по пропуску ТС. А, в третьих, на ситуацию повлияли новые правила в зоне ожидания электронной очереди. Авто запретили выезжать со стоянки до вызова в пункт пропуска и на время отлучки место в очереди уже не сохраняется. Такое правило действует с 1 сентября 2022-го.

Отмена платного бронирования очереди на границе и другие платы

Беларусь отменила платное бронирование очереди на границе, но ввела другую плату. Лукашенко 16 августа подписал указ №280, которым вносятся изменения в указ №305 от 2 июля 2015 года «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска».

Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Вместе с тем, существовавшая ранее услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется.

Все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди.

Часть денежных средств, которые будут получены от функционирования систем электронной очереди, будут перечисляться Государственному пограничному комитету для совершенствования органов пограничной службы.

Обязательная дезинфекция транспорта на границе

А 27 апреля Лукашенко был подписан указ №154 «Об обязательной дезинфекции транспортных средств». Документ был принят в целях риска ввоза на территорию Беларуси возбудителей опасных инфекций и бактерий.

По итогам рассмотрения межведомственной рабочей группой при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия вопроса о целесообразности введения обязательной дезинфекции было принято решение распространить обязательную дезинфекцию транспорта на все пункты пропуска на внешних границах страны.

Оплата производится путем приобретения контрольной марки в «Белгосстрахе» и «Беларусбанке» в пунктах пропуска через государственную границу.

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