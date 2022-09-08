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Королева Великобритании Елизавета II помещена под усиленное врачебное наблюдение

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  • 8.09.2022, 16:03
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Королева Великобритании Елизавета II помещена под усиленное врачебное наблюдение

Членов семьи экстренно вызвали к ней.

Королева Великобритании Елизавета II помещена под усиленное врачебное наблюдение из-за серьезных опасений о ее здоровье, сообщила сегодня пресс-служба дворца.

В заявлении сказано, что после тщательного обследования врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья и рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением.

«Королева по-прежнему чувствует себя комфортно в замке Балморал в Шотландии», – сказано в сообщении.

Пресс-служба наследника престола принца Чарлза сообщила, что Чарлз с супругой выехали в Балморал. 

Принц Уильям также направляется в Балморал, сообщил его представитель.

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