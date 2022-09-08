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В Орше историческое здание продали российскому предпринимателю

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  • 8.09.2022, 16:10
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В Орше историческое здание продали российскому предпринимателю

Сумма сделки составила 573 тысячи белорусских рублей.

Историческое здание оршанской типографии продано на аукционе почти за 573 тысячи рублей, пишет портал regions.by. Как сообщил ликвидатор предприятия Николай Миронов, новым собственником имущества стал российский предприниматель, у которого есть производство в Орше. Он планирует использовать недвижимость для расширения производства, развития арендного бизнеса, а также для реализации ресторанного проекта.

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