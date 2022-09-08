Беларусь и Россия договорились о взаимном признании нарушений ПДД 2 8.09.2022, 16:13

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Как это повлияет на водителей.

Минск и Москва подписали соглашение о взаимном признании нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Соглашение между Россией и Беларусью подписано на заседании Совета министров внутренних дел в Кыргызстане. Теперь обе страны будут признавать решения, вынесенные на территории обоих государств по делам об административных правонарушениях, которые связаны с дорожным движением.

По документу, учитывают в том числе нарушения, которые были зафиксированы специальными техническими средствами — например, фотофиксатором.

Проще говоря, постановление о нарушении ПДД водителем с российским паспортом на территории Беларуси будет иметь юридическую силу и в РФ. Причем штраф, неоплаченный на белорусской территории, могут принудительно взыскать на российской.

Аналогичная ситуация и для белорусских водителей: штраф по «письму счастья» из России теперь смогут принудительно взыскать в Беларуси.

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