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Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть

  • 8.09.2022, 16:13
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Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть

В этом списке есть как современные фильмы, так и классические.

Если вы давно искали хорошее кино на вечер, то «Униан» готов предложить несколько вариантов.

«Доктор Стрейнджлав»

Эта картина расскажет о генерале ВВС США, который посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР. Фильм смотрится на одном дыхании, так как в нем присутствует сатира.

«Заводной апельсин»

Это фильм-анализ преступности среди молодежи. Лента затрагивает философские, моральные и религиозные проблемы свободы воли, деградации института семьи и вмешательства государства в жизнь человека.

«Неоновый демон»

В центре сюжета провинциалка Джесси, которая мечтает стать моделью. Она отправляется в Лос-Анджелес, чтобы покорить мир моды, но конкуренция в этой сфере оказалась слишком сильной и жестокой.

«Никита»

Эта картина вышла на большой экран еще в 1990 году. Картина рассказывает о молодой наркоманке. У нее есть два пути - попасть в тюрьму или умереть из-за зависимости. Однажды ей предлагают сотрудничество с разведкой и, конечно, она соглашается. Хоть и не хочет этого.

«Молодой Франкенштейн»

Молодой доктор Фредерик Франкентшейн, внук Виктора Франкенштейна, невероятно стыдящийся своего близкого родства со знаменитым бароном, отправляется в Трансильванию, чтобы вступить во владение замком, оставленным дедом ему в наследство.

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