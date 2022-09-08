Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть
- 8.09.2022, 16:13
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В этом списке есть как современные фильмы, так и классические.
Если вы давно искали хорошее кино на вечер, то «Униан» готов предложить несколько вариантов.
«Доктор Стрейнджлав»
Эта картина расскажет о генерале ВВС США, который посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР. Фильм смотрится на одном дыхании, так как в нем присутствует сатира.
«Заводной апельсин»
Это фильм-анализ преступности среди молодежи. Лента затрагивает философские, моральные и религиозные проблемы свободы воли, деградации института семьи и вмешательства государства в жизнь человека.
«Неоновый демон»
В центре сюжета провинциалка Джесси, которая мечтает стать моделью. Она отправляется в Лос-Анджелес, чтобы покорить мир моды, но конкуренция в этой сфере оказалась слишком сильной и жестокой.
«Никита»
Эта картина вышла на большой экран еще в 1990 году. Картина рассказывает о молодой наркоманке. У нее есть два пути - попасть в тюрьму или умереть из-за зависимости. Однажды ей предлагают сотрудничество с разведкой и, конечно, она соглашается. Хоть и не хочет этого.
«Молодой Франкенштейн»
Молодой доктор Фредерик Франкентшейн, внук Виктора Франкенштейна, невероятно стыдящийся своего близкого родства со знаменитым бароном, отправляется в Трансильванию, чтобы вступить во владение замком, оставленным дедом ему в наследство.